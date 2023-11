On Your Tail, et feriefortellende eventyr med pelskledde figurer på den italienske kysten

HQ

Husker du strandferiene da du var ung? Vel, avhengig av hvem du spør, vil du få et mer eller mindre friskt svar, men vi husker vel alle en helt spesiell sommer med havets bølger i bakgrunnen. Og det er denne følelsen italienerne Memorale Games' fortellende eventyr On Your Tail, som kommer til Nintendo Switch sommeren neste år, ønsker å formidle.

I denne historien følger vi unge Diana på ferie i den fiktive italienske kystbyen Borgo Marina, der vi kan samhandle med lokalbefolkningen, nyte litt fritid og... og konfrontere en mystisk skikkelse med hette.

On Your Tail kommer senere til andre plattformer, men lanseres som midlertidig eksklusivt for Nintendo Switch i 2024.