Once Human får sin «største innholdsoppdatering hittil» i oktober

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NetEase hadde mange overraskelser i vente for fansen som en del av Gamescoms Opening Night Live-show i år, og en av de store kunngjøringene dreide seg om Once Human, overlevelsesspillet som også nettopp har kommet til PS5 og Xbox Series X/S etter å tidligere ha hatt premiere på PC.

Under showet, som ble ledet av Geoff Keighley, ble det avslørt at Once Human snart får en utvidelse med havet som tema, kjent som Isles of Abyss, som også regnes som den «største innholdsoppdateringen til dags dato» for prosjektet.

Når det gjelder hva denne utvidelsen vil by på, får vi vite at den vil tilføre en «revolusjonerende overlevelsesopplevelse» og at denne vil strekke seg over øyer, havoverflaten og dyphavet. Naturligvis vil verden være full av farer og trusler, ikke minst spøkelsesskip, mekaniske kolosser og gigantiske sjødyr. Spilleren må takle disse truslene ved å bygge sin egen sjøfestning og oppgradere den fra en enkel flåte til et kraftig fartøy utstyrt med kanoner og andre angrepsvåpen.

NetEase har ennå ikke avslørt den eksakte datoen for når utvidelsen «Isles of Abyss» til Once Human kommer, men vi har fått vite at det blir en gang i oktober, så følg med for mer informasjon og nyheter.