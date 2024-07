Once Human knuser Steam med 130 000 spillere i debut

HQ

Overlevelsesspill, spesielt de som lar deg bygge opp ressurser og bekjempe fiender sammen med venner, har vist seg å bli stadig mer populære de siste årene. Palworld, Enshrouded og nå Once Human har samlet store mengder spillere i løpet av kort tid etter lanseringen.

Once HumanI det postapokalyptiske overlevelsesspillet Enshrouded fra Starry Studio og Netease Games kjemper du og vennene dine mot merkelige monstre mens dere avdekker verdens hemmeligheter. Spillet har tiltrukket seg manges oppmerksomhet, og har over 130 000 spillere på sitt høyeste antall via SteamDB.

Spillet er gratis, så det er ingen barriere for å komme inn, men anmeldelsene peker på noen potensielt skyggefulle apper installert sammen med spillet, så hold øye med. Når du leser videre, ser det ut til at datainnsamlingen er eksklusiv for asiatiske regioner, så de utenfor disse ser det ut til at du er i det klare.