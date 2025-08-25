Once Upon a Katamari kommer ut 24. oktober, og det er så rart som man kunne forvente

HQ

Vi har visst i omtrent en måned nå, at Bandai Namco gir ut et nytt Katamari Damacy-spill for første gang på 14 år. Og nå har vi fått Once Upon a Katamaris åpningsfilm, og med den kommer oppfatningen om at spillet kommer ut 24. oktober 2025. Plattformene blir Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 5 og Xbox Series X|S.

Åpningsfilmen inneholder en sang fremført av chelmico, og musikken er laget av Yuu Miyake. Videoen i seg selv viser den sprø og rare ballrullingssimulator-actionen vi er vant til fra serien.

Se åpningsfilmen her i Gamereactor... og bare vent tålmodig til oktober.