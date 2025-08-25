nyheter
Once Upon a Katamari
Once Upon a Katamari kommer ut 24. oktober, og det er så rart som man kunne forvente
Bandai Namcos merkelige kulerullingssimulator (?) får et helt nytt spill for første gang på 14 år.
Vi har visst i omtrent en måned nå, at Bandai Namco gir ut et nytt Katamari Damacy-spill for første gang på 14 år. Og nå har vi fått Once Upon a Katamaris åpningsfilm, og med den kommer oppfatningen om at spillet kommer ut 24. oktober 2025. Plattformene blir Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 5 og Xbox Series X|S.
Åpningsfilmen inneholder en sang fremført av chelmico, og musikken er laget av Yuu Miyake. Videoen i seg selv viser den sprø og rare ballrullingssimulator-actionen vi er vant til fra serien.
Se åpningsfilmen her i Gamereactor... og bare vent tålmodig til oktober.
