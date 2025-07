Once Upon a Katamariførste nye spillet på 14 år, lanseres i år overalt

Et helt nytt spill i Katamary Damacy-serien ble avslørt i dag under Nintendo Direct Partner Showcase. Denne finurlige, surrealistiske og vanedannende spillserien fra Bandai Namco, som fylte 20 år i fjor, fikk en renessanse med Katamari Damacy Reroll, en nyinnspilling som ble lansert på Nintendo Switch og andre konsoller i 2018. Flere nyinnspillinger fulgte, men nå har vi endelig fått et nytt bidrag i serien, for første gang på 14 år: Once Upon a Katamari.

I dette nye spillet fikler The King of All Cosmos med en skriftrull og ødelegger ved et uhell jorden og stjernene. Nå må vi rulle katamari, det vil si denne gigantiske sfæren som består av forskjellige gjenstander plukket i Jurassic, istiden, det historiske Japan og flere nivåer.

Det vil også være flerspilleralternativer, lokalt og online, mange tilpasningsalternativer og et lydspor med temaer fra hele franchisen.

Once Upon a Katamari lanseres 23. oktober til Nintendo Switch 2, Switch 1, samt PS5, Xbox Series X/S og PC.