Once Upon A Puppet er et lite 2,5D-puslespill som foregår i en magisk teaterverden, komplett med en konge, en dronning og en prins - akkurat som det skal være. Men noe forferdelig har skjedd: kongedømmets prins har forsvunnet, og fortvilet prøver kongen desperat å skrive det perfekte teaterstykket for å omskrive historien. Dette innebærer å skrote en mengde uferdige historier, kulisser, minner, karakterer og medhjelpere, som alle havner i The Understage, en mystisk verden under kongeriket der disse kasserte gjenstandene og ideene havner.

Kongens tidligere skredder Nieve, som bare er en hånd, har også gått i vasken, og det samme har tredukken Drev, som tidligere har opptrådt for kongen. Nieve og Drev støter på hverandre, nærmest ved et uhell, og de blir viklet inn i hverandre med en magisk tråd slik at de nå er forbundet med hverandre. Nieve styrer nå tredukken Drev med sin hånd, slik en dukkespiller styrer dukken sin i et teater, og det uredde paret må nå samarbeide for å finne ut hva som har skjedd med prinsen, og selvfølgelig er ingenting som det ser ut til.

Den eneste haken er at de to er uløselig knyttet sammen, og med en magisk tråd som holder dem sammen, er det ikke så enkelt som å ta en saks og klippe av strengene. De to innser imidlertid snart at de magiske trådene kan være ganske nyttige, ettersom de får nye egenskaper ved å kombinere den magiske tråden sin med nye tråder de finner. Slik kan de gli gjennom luften i korte perioder, skyte seg selv over lange avstander som en stor sprettert eller skyte med pil og bue.

Once Upon A Puppet er ikke et vanskelig spill, og puslespillspillet er ganske "lett" og enkelt å tilnærme seg. Dessverre kommer spillets vanskelighetsgrad av feil grunner, nemlig en gameplay- og teknisk side som ikke fungerer helt. Det starter med en til tider litt ulogisk banedesign, så det kan være litt vanskelig å se hvor du må gå for å komme videre i spillet. En annen ting er at du i enkelte gåter kan pusle deg selv inn i et hjørne slik at gåten ikke kan fullføres og du må laste inn ditt siste lagrede spill på nytt - det er ikke noe som skjer ofte, men det skjer, og det er ganske uheldig spilldesign.

På toppen av dette er kontrollene ganske upresise og klønete (siden du er en tredukke som styres av noen tråder), og det kan noen ganger være vanskelig å bedømme avstander og posisjonen din i den semi-3D-spilleverdenen. Til sammen gjør disse tingene at det hele ender opp med å bli litt vanskelig av helt feil grunner, noe som dessverre er frustrerende.

Det som virkelig holder Once Upon A Puppet oppe, er den unike grafikken, der alt er designet som en teaterverden med papp- og trekulisser, og "søppelmonstrene" du møter på din vei er ganske genialt sammensatt av søppel som den triste kongen har kastet ut. Det visuelle er virkelig godt gjennomført og ganske magisk på en "teateraktig" måte, men det kan dessverre ikke veie opp for utfordringene i spillet.

Once Upon A Puppet er en koselig liten puzzle-plattformer med en unik visuell side, men med et ganske middelmådig gameplay som har noen unike triks i ermet i form av samarbeidet mellom Nieve og Drev. Spillet får en ekstra karakter for det visuelle, som er svært godt gjennomført og gir Once Upon A Puppet en helt spesiell atmosfære og et helt spesielt utseende.

Hvis du er en stor fan av puzzle-plattformspill, kan Once Upon A Puppet være en grei opplevelse - andre bør nok unngå dette ellers unike teatereventyret. Hvis du er usikker, finnes det en gratis demo på Steam som du kan sjekke ut.