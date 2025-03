Once Upon A Puppet nyter siste trailer før lansering i april

HQ

Skolen av mørke sidescrollende titler som Limbo, Inside eller Little Nightmares har nå fått en ny utfordrer i denne nisjen. Once Upon A Puppet er historien om gåter og dynamiske nivåer der vi styrer en liten tredukke, og i går kveld, under Future Games Showcase-showcase, ble det avduket en ny trailer fullpakket med en trailer, mye sjarm og en utgivelsesdato.

Blant hovedattraksjonene har Once Uopn a Puppet samtidig kontroll over karakterene Drev og Snow, manipulerbare og foranderlige scener, mange samleobjekter og smarte gåter.

Once Upon A Puppet Once Uopn a Puppet kommer 23. april til PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox X|S Series og Nintendo Switch. Det er også allerede verifisert for Steam Deck.