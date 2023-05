Once Upon a Time in HollywoodRick Dalton er død

I en ganske bisarr vending har regissør Quentin Tarantino nå kunngjort at Rick Dalton dessverre har gått bort. Dalton, en fiktiv skuespiller spilt av Leonardo DiCaprio i Once Upon a Time in Hollywood sies å ha gått bort fredelig i sitt hjem på Hawaii, og når det gjelder hvorfor Tarantino kunngjør dødsfallet til en karakter han skapte, er det fortsatt uklart per nå.

HQ

Nyheten om bortgangen ble delt på The Video Archives Podcast Twitter kanal, med dette er en podcast som Tarantino er vert sammen med Roger Avery. I innlegget heter det:

"Vi er triste over nyheten om bortgangen til skuespilleren Rick Dalton, best kjent for sine roller i hit-TV-serien Bounty Law og The Fireman-trilogien.

"Rick døde fredelig i sitt hjem på Hawaii og etterlater seg sin kone Francesca.

"Hvil i fred Rick Dalton 1933-2023"

En oppfølgingskommentar legger til: "På grunn av hans bortgang har episoden for Rollerball blitt utsatt. I stedet kommer vi tilbake på tirsdag med en minneepisode designet av Quentin som inneholder noen av Ricks beste roller."

Dalton ville ha vært 90 år gammel da han gikk bort, og når det gjelder hva som til slutt skjedde med resten av karakterene i filmen, bortsett fra å vite at Daltons liv fortsetter gjennom kona Francesca (spilt av Lorenza Izzo), har det ikke blitt nevnt noe ord til hans stuntdouble Cliff Booth (aka Brad Pitt).