One Battle After Another åpner for 48,5 millioner dollar på et budsjett på 130 millioner dollar.

Paul Thomas Andersons One Battle After Another startet sin radikale kinotur i helgen, og selv om filmfellesskapene på sosiale medier er besatt av den politiske thrilleren, ser det ut til at det brede publikummet trenger litt mer overbevisning.

Ifølge Box Office Mojo åpnet One Battle After Another for 48,5 millioner dollar på det globale billettkontoret. Selv om dette kan høres overveldende ut for en film som tilsynelatende trenger et sted nær 300 millioner dollar for å gå i balanse, kan det hende at Warner Bros. ikke svetter kuler ennå.

Som vi har sett med Sinners tidligere i år, trenger originale filmer som er R-klassifisert noen ganger litt hype for å få ballen til å rulle. One Battle After Another har hatt fantastiske kritikeranmeldelser, og hvis ordet sprer seg blant publikum om at dette virkelig er en must-see kan vi se jevne billettinntekter strømme inn.

Eller ikke, alt etter hva som er tilfelle. Vi må vente og se, men akkurat nå har One Battle After Another ikke mange store konkurrenter i sin sjanger og i sitt område. Noen kinogjengere gikk for å se Gabby's Dollhouse: The Movie, og den siste Demon Slayer-filmen har nå passert 600 millioner dollar globalt, men vi er ikke sikre på at det er mange kinogjengere som ser på lerretet og lurer på om de skal se Gabbys dukkehus eller den siste PTA-filmen.