One Battle After Another forventes å tape 100 millioner dollar på kino

Mens det hvert år er en Barbie eller Oppenheimer eller A Minecraft Movie som får oss til å tro at kinoene er reddet, virker det som om det er mange filmer som fremdeles ikke klarer å trekke publikum til tross for solide premisser, anmeldelser og mer.

Variety rapporterer at mange av årets sannsynlige Oscar-kandidater har lidd enormt på kino. Dwayne Johnsons The Smashing Machine og Paul Thomas Andersons One Battle After Another er begge tilsynelatende dømt til å tape penger for studioene.

Med One Battle After Another vil Warner Bros. ikke bare avslutte sin hete rekke med kassasuksesser, men den vil også potensielt tape studioet rundt 100 millioner dollar. Den nåværende inntjeningen på 140 millioner dollar blir sett på som imponerende, men med tanke på at rundt 200 millioner dollar antas å ha blitt brukt på filmen, vil den trenge mye mer penger.

Hvorfor ser ikke folk disse filmene? Vel, ifølge Fandangos billettkontoranalytiker Shawn Robbins, er det ikke nok FOMO. "Disse prestisjefilmene har ikke klart å skape en følelse av FOMO blant publikum", sier Robbins. "De var ikke begivenhetsrike nok."

Robbins påpeker også at fordi filmer kommer til strømming mye tidligere enn før, haster det ikke med å se dem på det store lerretet når de bare kan vente noen uker med å få hjemmekinoopplevelsen.