One Battle After Another leder BAFTA-nominasjonene, med Sinners på en god andreplass

HQ

Akkurat som vi hadde Oscar-nominasjonene i forrige uke, er det nå BAFTAs tur til å dele sin liste over de nominerte til prisutdelingen i 2026. Du blir nok ikke sjokkert over å se hvilke filmer som utgjør de mest nominerte filmene i år, da det er noen kjente navn.

Du kan se hele listen over de nominerte på BAFTAs nettsted, men hvis du vil ha en rask oversikt, kan vi fortelle deg at Paul Thomas Andersons One Battle After Another leder prisutdelingen med hele 14 nominasjoner, tett fulgt av Sinners med 13 og Hamnet og Marty Supreme på delt tredjeplass med 11 nominasjoner.

Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Sinners og One Battle After Another utgjør listen for beste film, med Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet og Robert Aramayo på listen for beste mannlige skuespiller. Listen for beste kvinnelige skuespiller er tilsvarende full, med Jessie Buckley, Emma Stone, Chase Infiniti, Kate Hudson, Rose Byrne og Renate Reinsve i kandidatene.

Hvilken film tror du bør ta hjem mest gull på BAFTA-gallaen?