One Battle After Another, Sentimental Value og Sinners leder Golden Globe-nominasjonene

HQ

De nominerte til Golden Globe er offisielt avduket. Årets største stjerner, regissører og filmer har blitt hedret (eller snubbet) av prisutdelingen, som finner sted den 11. januar 2026.

Du kan sjekke ut alle de nominerte via Golden Globes' nettside her, men kort oppsummert er de mest nominerte filmene One Battle After Another, som fikk 9 nominasjoner, Sentimental Value, som fikk 8, og Sinners, som avslutter topp tre med 7 nominasjoner. Alle er svært fortjente filmer, og vi får se hvem som går til topps i de fleste av kategoriene.

Andre steder har Golden Globes funnet litt kontrovers for sin animerte spillefilmkategori og dens box office-prestasjonskategori. Fans av Chainsaw Man var lei seg for å se at den ikke kom på listen, og Ne Zha 2 - årets største kassasuksess med en kilometer - var ingen steder å se i animasjonsnominasjonene. Inkluderingen av Avatar: Fire and Ash og KPop Demon Hunters i kategorien for billettinntekter fikk også noen til å klø seg i hodet. Den nye Avatar-filmen er ikke engang ute i skrivende stund, og KPop Demon Hunters er fortsatt en film som først og fremst har hatt suksess på en strømmeplattform.