One Battle After Another vinner flest priser av alle filmer på Golden Globes 2026

Golden Globes-utdelingen fant sted i USA i går kveld, og vi har kanskje fått en god pekepinn på hvilke filmer og TV-serier som kommer til å vinne flest priser i påvente av de andre store seremoniene som kommer senere i år. Paul Thomas Andersons One Battle After Another var nattens store samtaleemne, da den så ut til å vinne den ene prisen etter den andre.

Totalt tok One Battle After Another hjem fire priser på The Golden Globes. En for beste film - komedie/musikal, samt beste regi, beste manus og beste kvinnelige birolle (Teyana Taylor). Selv om One Battle After Another kanskje ikke er en komedie direkte, er Golden Globes ofte beryktet for å plassere alt som har et litt muntert øyeblikk i komedie/musikal-kategorien. Vi så det for ti år siden med The Martian, for eksempel.

Ellers så vi ingen andre filmer som tok like mange seire, ettersom det ser ut til at filmprisene i 2025 vil være mye mer splittet enn deres motstykker innen spill. Sinners, Hamnet, The Secret Agent og KPop Demon Hunters hadde to priser hver, med If I Had Legs I'd Kick You, Marty Supreme og Sentimental Value som tok hjem en pris til seg selv.