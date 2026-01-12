Gamereactor

  •   Norsk

Gamereactor
nyheter
One Battle After Another

One Battle After Another vinner flest priser av alle filmer på Golden Globes 2026

Andre filmvinnere inkluderer Marty Supreme, Sinners, Hamnet og The Secret Agent.

HQ

Golden Globes-utdelingen fant sted i USA i går kveld, og vi har kanskje fått en god pekepinn på hvilke filmer og TV-serier som kommer til å vinne flest priser i påvente av de andre store seremoniene som kommer senere i år. Paul Thomas Andersons One Battle After Another var nattens store samtaleemne, da den så ut til å vinne den ene prisen etter den andre.

Totalt tok One Battle After Another hjem fire priser på The Golden Globes. En for beste film - komedie/musikal, samt beste regi, beste manus og beste kvinnelige birolle (Teyana Taylor). Selv om One Battle After Another kanskje ikke er en komedie direkte, er Golden Globes ofte beryktet for å plassere alt som har et litt muntert øyeblikk i komedie/musikal-kategorien. Vi så det for ti år siden med The Martian, for eksempel.

Ellers så vi ingen andre filmer som tok like mange seire, ettersom det ser ut til at filmprisene i 2025 vil være mye mer splittet enn deres motstykker innen spill. Sinners, Hamnet, The Secret Agent og KPop Demon Hunters hadde to priser hver, med If I Had Legs I'd Kick You, Marty Supreme og Sentimental Value som tok hjem en pris til seg selv.

One Battle After Another

Relaterte tekster

0
One Battle After AnotherScore

One Battle After Another
FILM-ANMELDELSE. Skrevet av Alex Hopley

Paul Thomas Andersons politiske drama er kanskje ingen revolusjon, men det er en ganske god stund.



