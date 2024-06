One Btn Bosses-demo er tilgjengelig nå

One Btn Bosses Dette dukket nettopp opp som en del av presentasjonen på Summer Game Fest i kveld, og det har også en demo som er tilgjengelig på Steam nå.

HQ

Spillet kommer fra indieutvikleren Midnight Munchies, og det ble delvis brakt til live av Outersloth, finansieringsarmen til Innersloth, utvikleren av Among Us. One Btn Bosses er et utfordrende kulehelvete som du styrer med bare ett enkelt tastetrykk.

Ved å trykke på knappen kan du unngå angrep, men hvis du ikke trykker på den, kan du gjøre mer skade. Det ser ut til å være et flott spill, og hvis det høres ut som noe for deg, kan du gå videre og sjekke ut demoen nå.