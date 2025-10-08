One Military Camp begynner opplæring også på PS5 og Xbox Series

HQ

Abylights basestyrings- og strategispill One Military Camp vil snart flytte troppene sine til en ny treningsleir. Eller rettere sagt, to nye områder, ettersom tittelen, som vi allerede har viet noen inntrykk til før den opprinnelige utgivelsen, nå kunngjør utrullingen på PlayStation 5 og Xbox Series 15. oktober, etter å ha tilbrakt to år forankret på PC.

One Military Camp ser deg administrere en treningsleir og alle dens tjenester for å lede vanlige sivile til å bli de beste soldatene du kan ønske deg. Opplevelsen er selvfølgelig velartikulert med en unik sans for humor og full av referanser til klassiske filmer og videospill. Tenk mer i retning av Theme Hospital, Anno-serien eller Hogs of War, for å nevne noen klassiske eksempler.

Konsollversjonen av One Military Camp inkluderer hele kampanjen, med over 100 oppdrag, Sandbox Mode, alle Biomes som ble introdusert som gratis DLC, og fulle tilpasningsmuligheter for spillet ditt. I tillegg er det utviklet et nytt kontrollsystem for DualSense- og Xbox-kontrollere, og oppløsningen er økt til 4K, i tillegg til andre forbedringer. Sjekk ut traileren for konsollversjonen av One Military Camp nedenfor.