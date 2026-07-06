One More Level har ideer til Ghostrunner 3

HQ

Ghostrunner 3 er kanskje ikke i sikte akkurat nå, men utviklerne hos One More Level har tilsynelatende noen ideer til enten en avsluttende avslutning på historien om Jack Ghostrunner, eller en spin-off som utspiller seg i det samme universet.

One More Levels administrerende direktør og studiosjef, Szymon Bryła, forklarte at selv om noen kule ideer kunne realiseres ganske raskt, er det til syvende og sist utgiveren som bestemmer om Ghostrunner 3 skal lages.

«Det ville vært fantastisk, vi har sannsynligvis til og med noen ideer til en verdig avslutning på trilogien eller en spin-off. Men selv om vi i One More Level er skaperne av dette merket, ligger den endelige avgjørelsen hos 505 Games, som eier rettighetene til denne IP-en,» sa han til Insider Gaming.

Valor Mortis er One More Levels nåværende prioritet. Spillet slippes i oktober og vil inneholde noe av den fartsfylte kampen vi kjenner fra Ghostrunner-spillene, men verdenen er helt annerledes. Hvis det blir en stor suksess, vil det kanskje skyve Ghostrunner 3 enda lenger ut i fremtiden, men One More Level er vanligvis ganske raske til å avsløre og lansere sine nyeste spill, med tanke på at oppfølgeren til Ghostrunner kom ut for tre år siden.