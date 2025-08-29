One More Level ønsker å vise Soulslike fans "noe annerledes" med Valor Mortis

En av stjernene på Gamescom i år var One More Level's Valor Mortis. Utvikleren, som er mest kjent for å ha laget Ghostrunner -serien, bytter ut cyberpunk-estetikken med Napoleon-æraen, og beveger seg bort fra ren actiongalskap for i stedet å utforske det sjelelige.

Alle som har fulgt med på videospillsektoren i nyere tid, vil være altfor godt kjent med den enorme mengden av nye Souls-lignende prosjekter, spill som alle deler lignende designfilosofier og strukturer. Nå som Valor Mortis ønsker å bli en del av denne samlingen, spurte vi hovednivådesigner Damian Wójcik hvorfor studioet ønsket å bevege seg bort fra det fansen kjenner det best for, for i stedet å prøve seg på dette mettede domenet.

Wójcik forklarte: "Ja, det kom fra det punktet at vi alle elsker Soulslikes, og vi ønsket faktisk å presse ideen om actionspillene litt mer. Vi ville finne en ny retning, noe annet enn Ghostrunner og den cyberpunkaktige stilen. Så ja, vi bestemte oss for å gi det en sjanse, å faktisk bruke kunnskapen vår om Ghostrunner, om førstepersonsperspektivet og prøve å skape noe Souls-aktig, noe nytt og friskt for folk, for vi har hørt mye om at det finnes mange Souls-lignende spill akkurat nå, og vi vil bare vise dem noe annet."

Men bare fordi Valor Mortis er et Souls-lignende spill, betyr ikke det at det ikke har noen triks i ermet. Faktisk er Ghostrunner -arven gjennomgående, noe som gjør at Valor Mortis skiller seg ut ved å ha et førstepersonsperspektiv og en raskere og mer flytende kampstil. Vi spurte Wójcik om å opprettholde noen Ghostrunner kreative valg i Valor Mortis, som han fortalte oss :

"Vi ønsker ikke å legge Ghostrunner-identiteten bak oss, så vi ønsket å implementere litt av den her og der. Åpenbart vil du kunne se mer i hele spillet. Men ja, det er noen deler av Ghostrunner som vi faktisk har lagt til her, men tempoet er selvsagt litt langsommere. Men ja, det kan være raskt. Hvis du mestrer spillet, kan det fortsatt være raskt, ikke sant?"

Du kan se hele intervjuet nedenfor for å lære mer om hvorfor One More Level valgte Napoleon-æraen som setting, og også noen av de andre kreative valgene studioet har tatt for å få spillet til å skille seg ut fra andre Soulslikes. Gå heller ikke glipp av vår nylige forhåndsvisning basert på vår tid med tittelen på Gamescom.