One Piece Anime vil gjennomgå store endringer i 2026

HQ

I årevis ble One Piece anime-tilpasningen memet til glemsel for sine tempoproblemer. På grunn av at animeen ikke ønsket å ta igjen mangaen, ville episodene dra ut plottlinjer og knapt føre dem fremover før du ser "to be continued"-skjermen dukke opp. Nå har ting endret seg, men for å holde kvaliteten oppe, lager One Piece færre episoder per år fremover.

Som annonsert i går sammen med vår første titt på en animert ramme av Elbaph-buen, vil One Piece levere 26 episoder per år fra 2026 og utover. Dette er for å la fansen "nyte ett kapittel av det originale verket i en episode av anime." Det vil sannsynligvis også gi animatørene litt hvile mellom hver gang de leverer kvalitetsanimasjoner, i stedet for å senke kvaliteten på serien generelt.

Dette er selvfølgelig et tveegget sverd. One Piece fans er vant til å ha mye innhold, så 26 episoder i året virker kanskje ikke så mye, men det er likevel mer enn mange anime-fans får med mer tradisjonelle, sesongbaserte utgivelser.

Dette er en annonse: