One Piece annonserer sesong 3-medvirkende før sesong 2 er ferdig

Okama-wayyyyy! En fan-favorittkarakter har blitt castet til Netflix' One Piece -filmatisering, og vi vet endelig når Bon Clay AKA Mr. 2 kommer. Dessverre kommer han ikke til å være med i den andre sesongen, som kommer i mars neste år, og han vil i stedet bli med i seriens tredje sesong.

One Piece Sesong 3 har ennå ikke en utgivelsesdato, men fra ankomsten av Bon Clay i sesong 3 får vi i det minste litt innsikt i hvor historien om sesong 2 sannsynligvis vil ende. Bon Clay dukker først opp når Strawhat-mannskapet er i ferd med å legge til kai i Alabasta, og imponerer umiddelbart noen av gjengen, mens han skremmer andre med sin evne til å forvandle seg til andre mennesker.

Det er usannsynlig at vi kommer til Alabasta innen slutten av sesong 2, da. Eller hvis vi gjør det, vil det være det siste vi ser før rulleteksten. Andre Alabasta-karakterer som Crocodile, Vivi og Miss All Sunday vil dukke opp i neste sesong, men de dukker opp i mangaen og animeen gjennom klipp eller tidligere buer, noe som betyr at vi ikke trenger å komme til Alabasta for å komme til dem.

Bon Clay vil bli spilt av Cole Escola, forfatteren av Oh, Mary! som har tatt Broadway med storm siden premieren i 2024. De spilte Mary Todd Lincoln i forestillingen i flere måneder før de lot andre skuespillere dukke opp i rollen. På skjermen er Escola mest kjent for sin tid i Search Party, At Home with Amy Sedaris, Difficult People og noen opptredener i Ziwe.