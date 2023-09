One Piece ble sett av over 18 millioner de fire første dagene

HQ

Enten du har lest siden kapittel 1 eller nettopp har dyppet tærne i Grand Line med Netflix' nye serie, viser det seg at One Piece fortsatt er utrolig populær. Vi rapporterte nylig at serien hadde blitt vist i 84 territorier, og nå har vi tall på hvor mange som faktisk har sett den.

Ifølge Netflix hadde serien 18,5 millioner seere de første fire dagene etter lanseringen. Dette er utrolig imponerende, ettersom den slo den nest mest sette serien med 3 millioner seere.

Anime-filmatiseringens forbannelse kan være over hvis flere serier følger One Piece-formelen. Det er ikke den mest fantastiske TV-serien, men den er mye mer lettfordøyelig enn Cowboy Bebop eller Ghost in the Shell.