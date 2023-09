One Piece er Netflix' største hit og slår både Stranger Things og Wednesdays rekorder

Enten du er fan av manga/anime eller ikke, har du helt sikkert hørt om One Piece på et eller annet tidspunkt i livet. Piratserien som følger Monkey D. Luffys søken etter å bli piratenes konge og finne den legendariske Gold Rogers skatt har gått sin seiersgang på Grand Line i 30 år nå. Det er mindre enn en uke siden Netflix slapp live-action-filmatiseringen, og i månedene som har gått har vi sett mye frykt for at serien, som er en av historiens mest elskede, skulle bli nok en dårlig filmatisering. Men det ser ut til at dette ikke har vært tilfelle, snarere tvert imot.

One Piece har vunnet over både kritikere og publikum, med en kritikerrating på 83 % på Rotten Tomatoes (publikumsrating på 96 %), og er allerede serien med årets beste gjennomsnitt. Men den kan bli Netflix' nye flaggskip med tanke på seertallene den har oppnådd så langt. Ifølge Comicbook har serien blitt den mest sette i 84 territorier, og har dermed slått rekorden som tidligere ble holdt av Stranger Things og Wednesday. Luffy slår Eleven og det unge medlemmet av Addams Family med ett territorium (begge var mest sett i 83 land), og blir Netflix' beste premiere noensinne.

Med slike tall og det store antallet One Piece-arker, -historier og -manus som allerede finnes der ute (anime-serien nærmer seg nå 1100 episoder), er vi ikke i tvil om at Netflix vil fortsette å utnytte merkevaren, og at det bare så vidt har begynt.