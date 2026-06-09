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      nyheter
      One Piece: Grand Gourmet
      Fremhevet: SGF 2026-dekning

      One Piece: Grand Gourmet kunngjort

      Som navnet tilsier, handler det om matlaging i stedet for jakten på One Piece.

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      Hvis One Piece og mat er blant dine hovedinteresser, bør du sjekke ut det nylig annonserte One Piece: Grand Gourmet, som ble presentert under Nintendo Direct. I dette pikselerte eventyret får du lage mat og drive en restaurant i One Piece-universet, og det hele ser like livlig ut som det høres ut.

      Blant annet vil hele 400 karakterer være tilgjengelige, og du kan sjekke ut spillets første trailer nedenfor. « One Piece: Grand Gourmet » er satt til å slippes 23. oktober for Nintendo Switch, Switch 2 og Steam.

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      One Piece: Grand Gourmet

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