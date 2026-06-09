One Piece: Grand Gourmet kunngjort

Hvis One Piece og mat er blant dine hovedinteresser, bør du sjekke ut det nylig annonserte One Piece: Grand Gourmet, som ble presentert under Nintendo Direct. I dette pikselerte eventyret får du lage mat og drive en restaurant i One Piece-universet, og det hele ser like livlig ut som det høres ut.

Blant annet vil hele 400 karakterer være tilgjengelige, og du kan sjekke ut spillets første trailer nedenfor. « One Piece: Grand Gourmet » er satt til å slippes 23. oktober for Nintendo Switch, Switch 2 og Steam.