One Piece Odyssey annonsert - kommer i år

One Piece: World Seeker tok ikke akkurat verden med storm i 2019, men viste likevel at franchisen har et stort potensiale når det kommer til rollespill. Derfor ønsker Bandai Namco å gjøre et nytt forsøk.

Det nye spillet heter altså One Piece Odyssey, og denne gangen er Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl-utviklerne i ILCA hyret inn til å lage det. Med tanke på at studioet også hjalp til med Nier Automata, Dragon Quest XI og Code Vein bør det ikke overraske at vi her snakker om et rollespill i japansk stil hvor vi får utforske den fargerike og helsprø verdenen som både Luffy og flere av vennene hans mens vi med jevne mellomrom kjemper mot både gamle kjente og helt nye slemminger designet av One Piece-skaperen Eiichiro Oda. Forvent å høre og se langt mer enn dette og trailerene under i nærmeste fremtiden siden One Piece Odyssey skal lanseres "en gang i 2022".

