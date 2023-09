One Piece offisielt fornyet for sesong 2 på Netflix

HQ

I forrige uke sa produsent Marty Adelstein at manuset til en andre sesong av Netflix' One Piece allerede var skrevet. En interessant uttalelse, med tanke på at Netflix ikke engang hadde gitt grønt lys for sesong 2. Det er imidlertid en grunn til at han snakket så selvsikkert om det.

Eiichiro Oda bekrefter at One Piece er fornyet for sesong 2. Det er også litt morsomt at han sier at det vil "ta tid å få manuskriptene klare", men det kan bare være fordi de ikke ønsker å anerkjenne streikene. Uansett kan vi offisielt se frem til mer live-action One Piece.