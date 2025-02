One Piece Pirate Warriors 4 passerer 4 millioner eksemplarer, og kunngjør native PS5- og Xbox Series X-versjoner

HQ

Det ser ut til at Bandai Namco ikke kunne holde tilbake for mye av spenningen som bygger opp for kveldens State of Play heller, og ønsket å forhåndsvise en kunngjøring som, selv om det ikke er en ny PlayStation-tittel, bekrefter at den vil være på den nåværende generasjonen av konsoller. One Piece Pirate Warriors 4 er Bandai Namcos siste del i musou-serien basert på Eiichirō Odas verk, og kommer nå til PlayStation 5 og Xbox Series, i tillegg til at det kunngjør ny DLC på vei.

En utgivelsesdato er ikke fastsatt, men Bandai Namco takker også fansen for deres støtte til spillet, som har passert fire millioner solgte enheter siden utgivelsen i mars 2020. Sjekk ut den nye traileren og en forhåndsvisning av hva som kommer til One Piece: Pirate Warriors 4 nedenfor.