One Piece sesong 2 er allerede skrevet

One Piece har vært en stor suksess for Netflix. Med millioner av seere i 84 territorier er det tydelig at denne live-action-filmatiseringen av anime ikke ligner på strømmetjenestens tidligere forsøk.

Ifølge en ny rapport fra Variety er andre sesong av suksesserien allerede skrevet. Nå gjenstår det bare å vente til streikene i WGA og SAG-AFTRA er over, noe store selskaper som Netflix og Warner Bros. kunne gjort allerede nå hvis de kom tilbake til forhandlingsbordet.

Det virker imidlertid ganske enkelt å vite hvor One Piece vil gå videre. Ettersom forfatterne har over 1000 mangakapitler å gå ut fra, vil de ikke gå tom for kildemateriale på en stund.