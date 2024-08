One Piece Sesong 2 får sin frøken onsdag

HQ

Netflixs live-action-tilpasning av den enormt populære One Piece anime har utvidet sin liste over talenter, og kaster karakteren til Miss Wednesday.

Etter de nylige rollebesetningene av Nefertari Cobra, Dr. Kureha og Dr. Hiriluk, Charithra Chandran har blitt bekreftet å spille den blåhårede antagonisten.

Chandran har tidligere blitt kjent for sine roller i Bridgerton, Amazons Alex Rider, Marvels Eternals og How to Date Billy Walsh (takk, Variety).

Det er sannsynlig at flere rollebesetningsannonseringer vil være på vei snart, så følg med.