One Piece: Sesong 3 kommer "så raskt som overhodet mulig"

Det har faktisk gått tre år siden den kritikerroste Netflix-versjonen av One Piece hadde premiere, og først denne uken kom endelig sesong to. Det er selvfølgelig urimelig lang tid generelt, og kanskje spesielt når det gjelder en serie om unge mennesker - som, i motsetning til mangafigurer, ikke kan forbli i sin beste alder for alltid. Heldigvis ser det ut til at tempoet vil øke fra nå av.

I et Collider-intervju med hovedskuespillerne forklarer Emily Rudd, som spiller karakteren Nami, at de ønsker å skape fortsettelsen så raskt som mulig:

"Vi måtte ta en pause på grunn av streikene, men nå ønsker vi åpenbart å jobbe og gjøre denne serien. Vi har det så gøy med å gjøre det. Jeg tror fansen ønsker å se mer. Det er en viss mengde tid vi må legge ned i postproduksjonen. Vi har så mye vi må legge til i serien, selv om mye av det vi gjør er praktisk. Men jeg tror vi alle er opptatt av å holde et tempo som er så raskt som overhodet mulig, så det er det vi gjør."

Taz Skylar, som spiller Sanji, er enig, og sier at det har vært "et utrolig press for å få dem ut så raskt som overhodet mulig." Vi vet at sesong tre er under innspilling, men siden det er en serie som krever mye etterarbeid bør vi nok ikke håpe på en retur i år, men tidlig i 2027 burde være fullt mulig.

