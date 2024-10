One Piece vil gå på pause frem til april 2025

HQ

One Piece anime går offisielt på pause. De fleste animeer kjører sesongmessig, og tar pauser slik at animatørene kan holde et jevnt kvalitetsnivå. Imidlertid har One Piece kjørt i flere tiår med svært få pauser. Dette har ført til kritikk av seriens kvalitet, men den har siden avtatt de siste årene.

Som bekreftet av Crunchyroll, vil anime ta opp andre halvdel av Egghead-buen i april neste år, noe som gir fansen hele seks måneder uten One Piece. I stedet for den vanlige planlagte programmeringen vil det imidlertid bli utgitt en ny versjon av Fish-Man Island-buen.

I løpet av 21 episoder vil serien bli gjenfortalt med nye bilder og mindre fyllstoff, slik at fansen får muligheten til å nyte historien på nytt. Med denne pausen vil vi kanskje se One Piece anime generere mindre filler generelt, slik at den ikke har frykt for å ta igjen mangaen.

