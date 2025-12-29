One Punch Man sesong 3 fortsetter i 2027

HQ

Da den først ble sendt tilbake i 2015, var One Punch Man en øyeblikkelig hit. Den kom på et tidspunkt da et massivt vestlig publikum strømmet til anime igjen, og den hadde også noen fantastiske kamper til tross for at den stort sett var et parodisk show om en fyr som slår alle fiendene sine med ett slag. Siden suksessen har animeen skiftet studio, og kvaliteten på animasjonen har sunket jevnt og trutt.

Den siste sesongen inneholder kanskje fortsatt noe av den flotte Monster Association arc-historien fra mangaen, men har lite eller ingenting av den ekstra gleden som bringer fans til en anime i stedet for mangasider. Sesong 3 av One Punch Man sendte nylig sin tolvte episode, og etter denne utgivelsen vil den ta en pause frem til 2027 ifølge Crunchyroll.

En teaser for One Punch Man sesong 3 del 2 har blitt lagt ut, der det ser ut til at vi får Saitama versus Garou, uten tvil den mest etterlengtede kampen fra mangaen. Med tanke på kritikken serien har møtt med sesong 3 så langt, er det imidlertid uvisst hvor mange fans som vil holde seg rundt for å se denne kampen om over et år.

Dette er en annonse: