OneOdio Focus A6

Hodetelefoner som teknologisk segment er et svært variert område, der du på den ene siden kan finne en rekke rimeligere alternativer, mens du på den andre siden finner noen virkelig dyre dingser designet for audiofiler og entusiaster. Ofte oppfattes det som at du bare får tilgang til de beste funksjonene og systemene ved å punge ut de store pengene, men det finnes selskaper som tilbyr disse til en brøkdel av prisen, blant annet OneOdio gjennom Focus -serien.

HQ

Nylig lanserte OneOdio en helt ny hodetelefonmodell kjent som Focus A6, en gadget som tar sikte på å bygge og adressere mange av de viktigste kritikkene som ble rettet mot A5, og jeg har satt den på prøve. Umiddelbart har jeg to tanker som er verdt å nevne, den første er at for rundt £65 får du mange funksjoner og beundringsverdige egenskaper, men den andre er at mange av disse er rudimentære og grove versjoner av det som har blitt perfeksjonert andre steder. Man kan forvente like mye av rimelige hodetelefoner som disse, men man begynner å stille seg spørsmålet om det ikke er bedre å bruke litt mer penger og i stedet skaffe seg en mer avansert modell.

La oss uansett begynne med å snakke om Focus A6 og dens byggekvalitet og utseende. Når du tar hodetelefonene ut av esken, vil du umiddelbart legge merke til at de ser ganske stilige ut med en elegant fargepalett i svart og gull eller hvitt og sølv, og et design med ørekopper i kunstskinn. De er svært lette, har en sammenleggbar struktur som gjør dem enkle å bære, de er komfortable takket være skinnet, og ørekoppene gir god plass, noe som reduserer belastningen på ørene etter lang tids bruk. Du vil også kunne bruke dem lenge hver gang, ettersom de er lovet å ha en batteritid på 75 timer, noe jeg kan bekrefte ved at jeg ennå ikke har hatt behov for å lade dem opp...

Når det gjelder de fysiske funksjonene, er det faktisk ikke så mye annet å legge merke til, ettersom det er totalt tre knapper (strømbryteren, volum opp/ned og ANC), og det er bare ANC som gjør noe av betydning. I hovedsak er det denne knappen som brukes til å skifte manuelt mellom aktiv støyreduksjon, gjennomsiktighetsmodus og at funksjonen er slått av. Min erfaring er at ANC er ganske sterk (-48 dB), til tider nesten så det nesten knuser hodeskallen, og dette gir en god ekstern støyreduksjon, men stort sett bare hvis du har musikk med anstendig volum som strømmer gjennom de interne høyttalerne samtidig. Jeg merket også en minimal forskjell mellom ANC og Transparency-modus, selv om det å slå av funksjonen reduserte trykket på hodeskallen min og gjorde omverdenen mye mer merkbar og høylytt. Igjen, det er et ganske rudimentært eksempel på hvordan ANC fungerer, ettersom jeg har lagt merke til bedre inkorporering i ørepropper, selv om du ikke vil finne ANC i mange enheter som koster mindre enn Mario Kart World i disse dager...

Når det gjelder funksjonene, er tilkoblingsmulighetene et stort pluss, og det krever liten eller ingen innsats for å få telefonen til å koble seg opp mot en smarttelefon eller en PC. Den bruker for det meste trådløse tilkoblinger, ettersom den eneste tilgjengelige porten er en USB-C-port som, selv om den kan fungere som et kablet tilkoblingspunkt, vil kreve en ekstra investering ettersom den medfølgende kabelen er kort og kun beregnet på lading. Når enheten er koblet til og lyden begynner å strømme inn, får du variabel lydkvalitet fra den dynamiske 40 mm driveren.

Jeg har funnet ut at noen sanger, spesielt de med et større fokus på bass, sliter med å levere en balansert og god lydprofil, mens mer subtile sanger klarer seg bedre. Når det er sagt, er det en viss grad av vasket lyd her som ikke helt fanger dybden i de fleste musikkstykker, og selv om det definitivt er et minuspoeng, er det også hva du bør forvente av et par mye rimeligere hodetelefoner som dette. En annen ting som er verdt å være klar over, er at disse hodetelefonene blør kraftig. Det jeg mener er at lyden du spiller av vil bli hørt av folk i nærheten, ettersom forseglingen og måten driverne sparker ut lyd vil bety at det ikke er noen subtilitet til disse, noe som er spesielt verdt å merke seg hvis du har tenkt å ha på deg og bruke Focus A6 når du er ute i offentligheten.

For de som har tenkt å bruke Focus A6 til et bredere utvalg av medier enn bare musikk, finnes det en rekke dedikerte moduser, alt fra Cinema Mode og Game Mode, samt måter å justere lydprofilen på ved å forbedre bassen eller din egen tilpassede profil, alt gjennom den dedikerte appen. Det er et ryddig og strømlinjeformet system, og i praksis vil det ha betydelig innvirkning på hvordan musikken din høres ut gjennom disse hodetelefonene, men jeg skulle ønske at lydprofilen var litt mer balansert og fyldig i utgangspunktet, og mindre ettergivende når det gjelder definerte profiler for å heve kvaliteten på musikken din.

Så alt i alt er Focus A6 fra OneOdio nesten det du kan forvente av et ganske rimelig stykke teknologi. Det er noen beundringsverdige trekk og ideer her, som gir en snert av det som er realisert i mye mer premium-teknologi. Den er ikke helt slagkraftig og leverer ikke virkelig minneverdig lyd, og ANC, som et annet poeng, er i beste fall bra. Men selv om den helt klart er et skritt ned i forhold til noen andre modeller, kan du ikke nekte for at du får mange funksjoner og mye teknologi i denne enheten, pluss en batterilevetid de fleste konkurrenter bare kan drømme om, alt til en respektabel prislapp. Kanskje OneOdio i fremtiden vil finne ut hvordan de kan inkorporere en bæreveske i prislappen også ...