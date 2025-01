Jeg har tidligere brukt OnePlus-telefoner mye, og har prøvd nesten alle modeller i noen år, inkludert Nord -serien. Jeg satte generelt pris på OnePlus-telefoner for deres verdi for pengene. I løpet av de siste tre årene har jeg imidlertid byttet til andre merker. Derfor var jeg ivrig etter å vende tilbake til OnePlus igjen med OnePlus 13, for å se hvordan merket har utviklet seg og om kameraene deres har tatt igjen konkurrentene. Derfor fokuserte jeg i ukene jeg prøvde OnePlus 13 på å teste kameraytelsen, spesielt når det gjelder portretter og video, samtidig som jeg utforsket hurtigladefunksjonene og ytelsen til den nye Snapdragon 8 Elite -brikken, spesielt for oppgaver som videogjengivelse.

Spesifikasjoner

For denne anmeldelsen mottok jeg den svarte versjonen av OnePlus 13, med 512 GB UFS 4.0-lagringsplass og 16 GB RAM, med ytterligere 12 GB virtuelt utvidet RAM-minne. Den er utstyrt med Snapdragon 8 Elite -brikken, en førsteklasses 120 Hz AMOLED-skjerm og et batteri som støtter opptil 100 W SuperVOOC-hurtiglading eller 50 W trådløs lading. Ingen lader er imidlertid inkludert. Den har også en dobbel IP68- og IP69-klassifisering for vann- og støvmotstand, eSim-støtte og videoutgang via USB-C. For kameraer er det et trippelkamerasystem med tre 50 megapikslersensorer på baksiden og en 32MP-sensor foran. Kort sagt, OnePlus tilbyr virkelig mye på samme tid her.

Førsteinntrykk og installasjon

Ved første øyekast synes jeg telefonens design er velbalansert mellom brukervennlighet og estetikk, selv om den svartfargede versjonen ikke skiller seg ut. OnePlus 13 har en pen, lett buet skjerm, uten at den svake buen er til fysisk hinder. Jeg har alltid syntes at OnePlus' fysiske varslingsglidebryter for å bytte lydmodus var et praktisk tillegg, og jeg er glad for at den fortsatt er der. Det første oppsettet mitt var imidlertid ikke sømløst. Det kan ha vært et Android -problem, men telefonen min gikk i stå da jeg kopierte filer fra en gammel telefon til OnePlus 13, og jeg deaktiverte VPN-et mitt i mellomtiden. Heldigvis løste jeg problemet ved å gå inn i oppstartsmodus og tilbakestille den, og siden har jeg ikke opplevd et eneste problem eller treghet.

Inntrykk fra daglig bruk

OnePlus 13 fungerer feilfritt i daglig bruk. Jeg liker telefonens byggekvalitet, og med en vekt på rundt 210 gram er enheten alltid behagelig å bruke. Batteriet holder pålitelig gjennom en hel dag. En gang ladet jeg opp til 97 % kl. 22.00 om kvelden, og hadde fortsatt 35 % lading igjen da jeg la meg neste dag etter normal bruk. Ettersom telefonen leveres uten lader, har jeg ikke hatt mulighet til å prøve 100 watts lading, men selv med en eldre OnePlus-lader på 65 watt var ladingen som regel ferdig mellom jeg sto opp og tok morgenkaffen. Spesielt hvis du kommer fra en eldre iPhone, vil denne typen hurtiglading føles som en virkelig stor oppgradering.

Skjerm

Som jeg fikk vite under lanseringen av OnePlus 13, er OnePlus 13 den første telefonen noensinne som har fått A++-rating av Displaymate. Jeg kan bekrefte at skjermen er vakker og behagelig å se på under alle omstendigheter. Skjermen er lyssterk, skarp og har god fargegjengivelse. Automatisk lysstyrke fungerer effektivt, og den dynamiske oppdateringsfrekvensen på mellom 1 Hz og 120 Hz gir jevn rulling samtidig som den sparer strøm når det ikke er behov for høyere bildefrekvenser. Lesbarheten utendørs har vært utmerket så langt, selv om vintermånedene ikke har tillatt testing i fullt sollys. Alt i alt er det en vakker skjerm som også er svært responsiv ved berøring.

Kamera

OnePlus 13 kommer med tre 50 megapikslers sensorer på baksiden, og et 32 megapikslers kamera på forsiden. De som skiller seg ut for meg er hovedkameraet og kameraet med 3x optisk zoom, begge med optisk stabilisering. Hovedkameraet tar utmerkede bilder under alle omstendigheter, inkludert innendørs eller når det er mørkt ute. Bildene har mange detaljer, og sensoren fanger opp mye lys, selv etter solnedgang. Etterbehandlingen ser ut til å ha blitt mye bedre siden sist jeg brukte en OnePlus-telefon, med svært lite bildeutstryk eller personer som er ute av fokus. Jeg liker kameraet med 3x zoom for å komme nærmere motivet, men jeg bruker det mest til portrettbilder. Til slutt er jeg ikke en som bruker vidvinkelkameraet mye, men det er også et godt kamera, selv om jeg opplever at det sliter mer i mørkere omgivelser enn de to andre kameraene.

Fotograferingsopplevelsen forbedres av AI-funksjoner som forbedrer detaljene i bildene. For bilder som er zoomet litt inn, fyller AI-en ut manglende detaljer på en effektiv måte, men på det maksimale zoomnivået (120x) kan resultatene være inkonsekvente, og ofte forutsier de finere detaljene unøyaktig. Jeg la også merke til at den kunstige intelligensen på et tidspunkt fylte ut skygger av noens hår som faktisk hår. Selv om jeg synes etterbehandlingen med AI er veldig nyttig når det gjelder å finjustere detaljer i normale bilder, vil jeg ikke anbefale å zoome helt inn på noe tidspunkt. Jeg synes telefoner som (mye dyrere) iPhone 16 Pro Max gjør en bedre jobb her, men OnePlus 13 kommer likevel et godt stykke unna deres ytelse. Alt i alt er kameraets ytelse sterk, både når det gjelder hverdagsfotografering og mer detaljert fotografering, selv om det er rom for forbedringer når det gjelder AI-nøyaktighet.

Det jeg så langt har likt best med kameraene for fotografering, er portrettmodusen. I portrettmodus etterligner hovedsensoren Hasselblads XCD 30 mm-objektiv, mens et alternativ med 2x zoom etterligner XCD 65 mm-objektivet, og til slutt etterligner kameraet med 3x telezoom Hasselblads XCD 90V-objektiv. Jeg kjenner faktisk ikke til noen av disse objektivene, men jeg har klart å ta vakre portretter de siste ukene. Jeg har for eksempel tatt flotte bilder under en fotballkamp, med en fin kombinasjon av skarpe ansikter og dynamiske bevegelser i kroppen til spillerne. I tillegg tok jeg julebilder av familien min ved hjelp av OnePlus 13s portrettmodus og et profesjonelt ringlys, med et fantastisk resultat. Mens konkurrentene til OnePlus 13 tilbyr opptil 5x optisk zoom, synes jeg faktisk at 3x zoom er veldig praktisk, og treffer midt i blinken mellom å få motivene nærmere, men ikke for nærme. Til slutt vil jeg nevne selfie-kameraet. Dette fungerer bra så lenge det er tilstrekkelig belysning. Selv i mørket klarte jeg å ta gode bilder av meg selv, men gruppeselfier er bare mulig på dagtid.

Jeg er en ivrig vlogger som lager korte videoer om privatlivet mitt. Når det gjelder OnePlus 13s videofunksjoner, er jeg like entusiastisk som med portrettbildene for fotografering, men med en stor og en mindre ulempe. Jeg er veldig fornøyd med kameraoppsettet på baksiden, da det gir stor allsidighet for videoopptak. Hovedkameraet tar opp video av ypperlig kvalitet, og jeg har elsket å bruke kameraet med 3x zoom til nærbilder av mennesker, uten merkbart tap av kvalitet når jeg bytter mellom de tre kameraene. Alle tre kameraene fungerer godt under ulike lysforhold, og alle sensorene støtter Dolby Vision HDR, og jeg har fått mange lovord om videoprestasjonene.

Dessverre er selfiekameraet ikke på nivå med hovedkameraene, selv om de er gode. Selfie-kameraet sliter i situasjoner med lite lys, spesielt utendørs om vinteren. Videoer tatt med selfie-kameraet mangler detaljer i mørkere omgivelser, og dessverre er det fast fokus, noe som betyr at bildet alltid er ute av fokus på noen avstander. Hvis det er viktig for deg å filme selfie-videoer (for eksempel som profesjonell vlogger), vil jeg gå så langt som å foreslå at du skaffer deg en annen telefon. Et annet mindre problem jeg fant, er at det av og til oppstår frosne bilder på slutten av klippene. Selv om det er et mindre problem, er disse millisekund-lange frysingene merkbare under videoredigering, og kan være forstyrrende for filmskapere som redigerer flere klipp sammen, slik som meg selv.

Snapdragon 8 Elite-ytelse

For å komme tilbake til et annet stort pluss for OnePlus 13 er Snapdragon 8 Elite -brikken, som sørger for sterk ytelse på tvers av oppgaver. Jeg opplevde videogjengivelsen som spesielt effektiv, og den lengste 4K-videoen min på 40 minutter tok omtrent 12 minutter å behandle i DJI Mimo -appen. Selv om telefonen varmes opp under rendering eller andre intense oppgaver, blir den aldri overdrevent varm. Spillytelsen er like robust, og krevende titler som ARK: Ultimate Mobile Edition kjører problemfritt og leverer grafikk som kan sammenlignes med konsollkvalitet. Multitasking er sømløst, og apper forblir inaktive og tilgjengelige selv etter lengre perioder, også når telefonen er i batterisparemodus.

Konklusjon

Samlet sett synes jeg OnePlus 13 er en utmerket og perfekt balansert telefon. Enhetens ytelse, batterilevetid inkludert lading og den høykvalitetsskjermen er helt i toppklasse og virkelig et flaggskip verdig. Jeg liker også de tre hovedkameraene på 50 megapiksler, som leverer utmerkede bilder og videoer. Spesielt kameraet med 3x zoom er min favoritt, både for portrettfotografering og for nærbilder av mennesker, som løfter vloggene mine til et nytt nivå. Selv om selfie-kameraet er fullt brukbart, er det dessverre et steg ned fra de andre kameraene, særlig når du tar selfie-videoer. Selv om enheten har noen mindre problemer, som at videoklipp av og til fryser og inkonsekvent AI-ytelse ved ekstreme zoomnivåer, forringer ikke dette helhetsopplevelsen nevneverdig. Med tanke på den relativt rimelige prislappen, er jeg imponert over OnePlus 13.