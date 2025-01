OnePlus tilbyr tradisjonelt en "R"-versjon av sine flaggskiptelefoner, som tilbyr mange av de samme funksjonene til en lavere pris. Det samme gjelder OnePlus 13-serien. Selv om OnePlus 13R ligner flaggskipet på mange måter, er det noen forskjeller. OnePlus 13R har ikke buede kanter på skjermen, og den har et annet kameraoppsett med to kameraer på 50 megapiksler og en vidvinkelsensor på 8 megapiksler. Jeg tok med meg OnePlus 13R i løpet av de siste ukene for å prøve den ut i praksis, og fokuserte dermed på spill- og kameraytelsen og sjekket ut OnePlus' AI-funksjoner.

HQ

Utseende og følelse

For denne anmeldelsen mottok jeg den hvite versjonen av OnePlus 13R. Den har en pen bakside i plast med en børstet effekt. Der OnePlus 13 har en lett buet skjerm, har OnePlus 13R en flat skjerm og firkantede kanter som minner meg litt om eldre iPhone-modeller. Den flate skjermen kombinert med aluminiumskantene gir OnePlus 13R en førsteklasses følelse når man holder den i hånden. Selv om jeg også liker OnePlus 13s design, er OnePlus 13Rs firkantede aluminiumsdesign på en måte lettere å holde, og etter å ha brukt OnePlus 13R uten etui en stund, liker jeg personlig OnePlus 13Rs design bedre.

Skjerm

Et av høydepunktene på denne telefonen er den 6,78" store skjermen med 1,5K-oppløsning, som er en brøkdel mindre enn den på OnePlus 13. Jeg har lagt de to telefonene side om side, og for et utrent øye ser de to skjermene nesten identiske ut. OnePlus 13R-skjermen har flotte farger, den er skarp og den maksimale lysstyrken er spektakulær med 4500 nits. Jeg kan ikke forestille meg noen problemer med å lese skjermen under noen omstendigheter, inkludert i en vinkel. I tillegg har skjermen en dynamisk oppdateringsfrekvens på 120 Hz, noe som gjør animasjoner flytende, og rulling gjennom nettsider er superjevn. Jeg har maksimert skjermkvaliteten med alle funksjoner aktivert, og det er rett og slett en flott opplevelse å se på Netflix eller annet videoinnhold. Alt i alt er skjermen en av de beste funksjonene på OnePlus 13R.

Dette er en annonse:

Ytelse

Skjermen drives av Snapdragon 8 Gen 3 -brikkesettet, som OnePlus sier har blitt optimalisert for ytelse og batterilevetid. Den er kombinert med 12 GB LPDDR5X RAM pluss 12 GB virtuell RAM, og 256 GB UFS 4.0-lagringsplass. Kombinasjonen føles smidig til enhver tid, og flere apper kjører uanstrengt samtidig og i bakgrunnen. Jeg åpner ofte apper igjen etter flere timer eller til og med dager, og oppdager at de fortsatt er åpne der jeg slapp. Når det gjelder mobilspill, prøvde jeg mer krevende spill som World of Tanks: Blitz, Ark: Ultimate Mobile Edition og Call of Duty: Mobile. Alle disse spillene kan spilles med maks ytelse og går som smurt, uten at telefonen blir nevneverdig varm. Min erfaring er at OnePlus 13R er en flott enhet for mobilspill, spesielt med tanke på batterilevetiden.

Batterilevetid

Batteritiden er like viktig for gaming som for daglig bruk, og min erfaring er at den også er utmerket. OnePlus 13R drives av et stort 6 000 mAh-batteri, det største så langt i en OnePlus-enhet. En gang lot jeg OnePlus 13R ligge i skuffen i en hel uke mens jeg testet OnePlus 13, og telefonen gikk fra 100 % til rundt 80 %. Etterpå, når jeg brukte telefonen som en daglig enhet, holdt batteriet enkelt og konsekvent en hel dag. Jeg brukte nesten ikke batterisparemodus, siden det ikke er nødvendig når jeg forlater hjemmet i en lengre periode, bare for å være sikker. OnePlus 13R har ikke støtte for trådløs lading, men med en ladekapasitet på opptil 80 watt er den lynrask, og ærlig talt ser jeg ikke mangelen på trådløs lading som en ulempe med tanke på de korte ladetidene.

Dette er en annonse:

Kamera og fotografering

I kameraavdelingen er det et hovedkamera på 50 megapiksler med Sonys LYT-700-sensor og optisk bildestabilisering, kombinert med et annet kamera på 50 megapiksler for telefoto med 2x optisk zoom og et vidvinkelkamera på 8 megapiksler med 112 graders synsfelt. Begge sekundærkameraene har kun elektronisk stabilisering. Jeg har tatt med meg OnePlus 13R ut et par ganger, og den tar gjennomgående flotte bilder med hovedkameraet og kameraet med 2x zoom. Enten det er utendørs eller innendørs med dårligere lysforhold, klarer jeg å ta flotte bilder med fine detaljer og gode farger. Vidvinkelkameraet på 8 megapiksler gir derimot merkbart mørkere bilder, og detaljene er mer utvasket sammenlignet med de to andre.

Kameraet med 2x zoom er spesielt fint til portretter. Jeg har gjennomgående blitt imponert over bildene jeg har tatt i portrettmodus. Når jeg tar et par bilder etter hverandre, er det alltid et virkelig skarpt bilde med en vakker bokeh-effekt blant dem, med en fin dybdeskarphet og rene linjer mellom motiv og bakgrunn. Jeg liker derfor 2x zoom-kameraet veldig godt, selv om zoomen er mindre enn på OnePlus 13 og konkurrentene. Bilder med mer enn 4x zoom er AI-forbedret på enheten, noe som forbedrer kvaliteten på zoomede bilder mye. Selfie-kameraet fungerer også godt nok til for eksempel bilder i sosiale medier, selv om kvaliteten er merkbart lavere enn på hovedkameraene. Mens jeg vil si at hovedkameraet definitivt er et høydepunkt, er selfie-kameraet helt gjennomsnittlig.

Videoopptak

Video kan tas opp i opptil 4K med 60 bilder per sekund med kameraene på baksiden, mens selfie-kameraet bare går opp til 1080p med 30 bilder per sekund. Jeg tar uansett aldri opp video i mer enn 4K med 30 bilder i sekundet for å spare filstørrelse, og videoopptak med enten hovedkameraet eller kameraet med 2x zoom gir god videokvalitet. Videoer på dagtid er utmerkede, og kameraet med 2x zoom gir mulighet for mer kreativitet og zooming uten å miste kvalitet. Jeg hadde ikke et kamera med optisk zoom på min forrige telefon, og jeg liker det veldig godt på OnePlus 13R. Fotografering med selfie-kameraet ved 1080p ligner på fotograferingsytelsen: det er bra i god belysning, men definitivt ikke et høydepunkt på denne enheten.

Jeg filmet også en kort vlog fra en kveldstur ute. I gatebelysning klarer kameraene fortsatt å fange opp mange detaljer, og videoen forblir klar. Det er kun under svært dårlige lysforhold, for eksempel innendørs med nesten ingen lys på, at OnePlus 13R-kameraet har en merkbar nedgang sammenlignet med OnePlus 13. En siste ting som er verdt å nevne, er at vidvinkelkameraet av en eller annen grunn dessverre ikke tillater video. Dette kan være en skuffelse for folk som liker å ta vidvinkelbilder.

AI-funksjoner

OnePlus 13-serien kommer med et par nye AI-funksjoner, og siden de er så populære, skal jeg bare nevne dem kort. Gemini er integrert og kan åpnes ved å holde inne av/på-knappen. Det er en enkel måte å starte en rask stemmesamtale eller chat på, men bortsett fra å prøve den ut har jeg ikke brukt den regelmessig, ettersom jeg fortsatt er vant til å bruke ChatGPT som AI-ledsager. Det finnes også AI på enheten som hjelper deg med å skrive e-poster i for eksempel notater, noe som fungerer like bra som alle andre lignende verktøy. Det mest nyttige AI-trikset OnePlus 13R har i ermet, er imidlertid for å forbedre bilder. Ved hjelp av Wi-Fi og en skytilkobling kan ethvert bilde optimaliseres med AI for å øke skarpheten. I tillegg kan du fjerne uskarphet, slette elementer og fjerne refleksjoner. Jeg vil vurdere de sistnevnte funksjonene som semi-nyttige tillegg, men de kan likevel ikke fikse et dårlig bilde helt og holdent. Heldigvis ble mange av bildene jeg tok allerede som de skulle.

Konklusjon

Samlet sett er OnePlus 13R et flott billigere alternativ til OnePlus 13 og gir mye for pengene på egen hånd. Den ser ut og føles som en førsteklasses enhet, og med tanke på den utmerkede skjermen, den raske ytelsen og den gode batteritiden, er dette absolutt en av de beste telefonene som gir valuta for pengene akkurat nå. Når det gjelder fotografering og video, gir hovedkameraet og kameraet med 2x zoom gode bilder under de fleste lysforhold, og jeg har hver gang blitt imponert over portrettene jeg har klart å ta. Videoopptaket er like imponerende, men det er dessverre ikke mulig med vidvinkelkameraet. Selfie-kameraet er derimot ikke noe å skrive hjem om, verken når det gjelder video eller fotografering i dårlige lysforhold. Men med sin høyoppløselige 120 Hz-skjerm, raske Snapdragon 8 Gen 3 -brikkesett og fantastiske batterilevetid, er OnePlus 13R virkelig egnet som en mobil spillenhet. Alt i alt er det en solid telefon fra OnePlus som oppfyller mange krav uten store kompromisser.