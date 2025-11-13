OnePlus 15

HQ

La oss få det ut av veien. I skrivende stund er den endelige prisen ikke bekreftet, men det er 99 % sikkert at den blir 999 euro for grunnmodellen med 12 GB/256 GB. Jeg er ikke sikker på hva testeksemplaret med 16 GB/512 GB koster, men vi gjetter på rundt 1150 euro. Men prisen var virkelig en stor overraskelse, ettersom jeg hadde fryktet 1300 eller til og med 1500 euro eller mer, ettersom prisøkninger ser ut til å være utbredt i bransjen. Så - god pris, kombinert med god byggekvalitet, kamera, skjerm og ikke minst et massivt batteri.

Jeg elsker den, 7300 mAh er akkurat det jeg trenger, kombinert med OnePlus' egen finjusterte versjon av Android 16. Jeg kan klare to dager i strekk uten å lade - noe den gjør med 120 Watt / 50 Watt trådløst. Dette burde være standard for alle telefoner - mer enn et tiår med frykt for å gå tom for batteri før man kommer hjem om kvelden er nå over. Apropos ladere, ta pakkeløsningen på nettstedet, for det er ingen lader eller telefondeksel inkludert i pakken, noe som hadde vært fint, men dette er å forvente.

Rammen er laget av aluminium som gjennomgår Micro-Arc Oxidation, noe som belegger metalloverflaten og gjør den hardere. Glasset på fronten er Gorilla Glass Victus 2, og avhengig av modell kan det også være ulike typer fiberforsterket plast eller Gorilla Glass - mitt testeksemplar hadde det første og føltes flott, nesten som keramikk. Kameraene er plassert i en "kameraøy"-design, og selv om jeg ikke er noen stor tilhenger av dette, aksepterer jeg at det er nødvendig på grunn av den enkle fysiske konstruksjonen av kameramoduler av høy kvalitet. Jeg skulle ønske de hadde beholdt den gamle runde designen i stedet, den så mye mer distinkt ut. Kantene har blitt avrundet, noe som gjør at den ligner litt for mye på noen konkurrenter etter min smak, men et klassisk OnePlus-sandsteinsdeksel med tekstur kunne løst det problemet.

Dette er en annonse:

Skjermen er fantastisk, med flotte farger, flytende og veldig klar under alle forhold. Den er 6,78", 1272x2772 piksler, 1800 nits LTPO AMOLED, opererer ved 165 Hz, og støtter Dolby Vision og HDR10+. Den automatiske standardlysstyrken er litt lavere enn jeg hadde ønsket, men jeg aksepterer at mine preferanser vanligvis ligger på et svært høyt lysstyrkenivå.

Hjernen bak det hele er femte generasjon Snapdragon 8 Elite-prosessor, altså en åttekjerners prosessor med en maksimal ytelse på 4,6 GHz og en Adreno 840 GPU. Den er skjult under Oxygen OS 16, som er en tilpasset Android 16-løsning - men den føles så mye raskere, sammenhengende i brukeropplevelsen, og den raske responsen gir en tilfredsstillende daglig bruk. Implementeringen av AI er også mye mer subtil; i stedet for å dytte den ned i halsen på deg, spør den deg høflig og forklarer hva den gjør. OnePlus har utviklet Google Gemini til MindSpace, som fungerer mer som en visuell notatbok, og hjelper deg med å spore og organisere ting, fange opp alt som er på skjermen din, lagre og organisere det til senere. Selv den dedikerte knappen på siden er ikke forhåndsaktivert for å bruke denne funksjonen, den gir deg en rekke alternativer første gang du bruker den, inkludert grunnleggende alternativer som å aktivere lommelykten eller kameraet - men jeg skulle ønske at varslingsglidebryteren hadde kommet tilbake i stedet. Jeg liker virkelig denne implementeringen av AI-assistanse, som kan beskrives som en oppgradert versjon av Pixel Screenshots, ettersom den virker mye mindre påtvunget, og du kan alltid bruke Gemini akkurat som du ellers ville gjort. Og ikke begynn å bruke de tilpassede temaene, det tar bort oppmerksomheten fra resten, på en god måte.

Som en liten merknad har den Bluetooth 6.0, noe som muliggjør LC3 Plus, en standard for 24-biters lyd, og selv om bare noen få dusin enheter støtter det, er det imponerende at det allerede er implementert i en telefon ettersom 6.0 er veldig nytt. Når det gjelder lyd ellers, er det stereohøyttalere, og selv om de kunne trengt litt mer bass, er de fortsatt førsteklasses til telefonhøyttalere å være, og har ikke den sprø, høye og lyse lyden som plager de fleste høyttalertelefoner.

Dette er en annonse:

Så er det kameramodulen, med en annen tilnærming enn OnePlus 13. Noen vil kanskje synes det mangler, men maskinvaren er annerledes, og implementeringen er konge. Dette betyr ikke at bildene er skarpe og klare til siste piksel når du begynner å zoome inn, etter å ha tatt 100 bilder, men de ser skarpe og naturlig fargede ut. Det mangler også mye, men ikke all, bildeforvrengning når du bruker det i nattmodus og svakt opplyste steder. Jeg vil si at for de fleste brukere vil dette være en enestående kameraopplevelse. Spesielt grensesnittet fortjener ros. OnePlus bruker DetailMax-motoren i stedet for Hasselblad denne gangen, 3x50MP kameraer og et 32MP selfie-kamera. 24 mm bred 80 mm tele / periskop med 3,5 optisk zoom og et ultrabredt. Av en eller annen grunn har alle tre forskjellige sensorer fra tre forskjellige merker, med hovedkameraet som bruker Sonys IMX906, og telefoto-kameraet som bruker Samsung S5KJN5, som normalt ville vært konfigurert for 6x zoom.

Kameragrensesnittet er briljant når det gjelder å fortelle deg sømløst hvilket objektiv du bruker, og å gjøre alle typer justeringer. Det hadde vært fint med litt mer optisk zoom på teleobjektivet og litt standardzoom på de to andre, men bildekvaliteten, som også gjelder video, gjør at jeg ser bort fra det. Min eneste kritikk er at 8K-video er begrenset til 30 FPS. Jeg brukte det til en liten utflukt, og både bilder og video er fantastiske, enten det er lokale historiske steder eller bare en liten bekk som stille transporterer vann og høstløv.

Med mindre det gjøres endringer i siste sekund før lansering, vil denne telefonen være billigere enn den forrige modellen, ha enestående batteritid, skjerm og spesielt kamera, kombinert med et av de beste tilpassede Android-grensesnittene på markedet. Er den perfekt - nei - men den er så nærme som man med rimelighet kan forvente. Jeg kommer til å returnere mitt testeksemplar om kort tid, men for en gangs skyld kommer jeg mest sannsynlig til å gå ut og kjøpe en til eget bruk.