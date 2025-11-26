OnePlus 15R lanseres neste måned til attraktiv pris

HQ

OnePlus 15R - som vi ivrig venter på bekreftet pris for, vil lande i butikkene 17. desember 2025.

Telefonen vil komme i svart og "Mint Breeze", markedsføringsprat for lysegrønn, og vil ha delvis IP69/IP69K-klassifisering, noe som betyr høy motstand mot, ja, høy temperatur, høyt vanntrykk, for de som ofte mister telefonene sine i jaccuzien. Prisen er foreløpig ukjent, men de fleste analytikere gjetter på under 800 euro, og noen går til og med så lavt som under 600 euro.

R-versjonen vil bruke en ikke-Elite Snapdragon 8 gen. 5 CPU, dobbelt 50MP kamera, og avhengig av hvilket rykte du lytter til, enten det samme batteriet, eller kanskje til og med et med større kapasitet, opp til 8000mAh ifølge noen kilder - ingen av dem presenterer harde bevis for øyeblikket. Skjermen sies å være den samme, men med litt mindre lysstyrke.

Samtidig vil OnePlus lansere Pad Go 3 med integrert penn og 5G-tilkobling, en første for begge, og Watch Lite. Det ryktes at klokken vil bringe de fleste high-end-funksjonene til et mye lavere prisnivå, og kommer kun i stål/sølv.

