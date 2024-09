Oneplus Buds Pro 3

Det finnes tilsynelatende en trillion trådløse in-ear-øretelefoner på markedet, og OnePlus innså for lenge siden at det er mange kunder som ønsker å få tak i et par til rundt 170 pund.

HQ

Den nye Buds Pro 3 starter sterkt; det finnes en svart versjon, men vår var "Lunar Radiance", med et off-white skinnlignende materiale på etuiet og en gylden metallaksent som gir litt stil. Det er overdådig, art deco-aktig og rett og slett pompøst. Det er litt for mye for meg, men jeg må innrømme at det ser utrolig bra ut. Stilen er videreført på selve enhetene, med en kremfarget gummidel og en nesten overdrevet polert aluminiumsfinish på skaftet, mens det ser ut som om den svarte er en mer subtil anodisert finish.

Det er Bluetooth 5.4, så det er lav forsinkelsestid for spilling, Google Fast Pair og en ganske solid batterilevetid på 42+ timer, noe du raskt innser i praksis at tallet kommer fra når ANC er deaktivert. Jeg fikk totalt 27-28 timer på én lading, noe som tilsvarer én lading i uken, og det overlever jeg lett, spesielt med trådløs Qi-lading aktivert. I tillegg er det dual-pairing, noe som faktisk er utrolig praktisk, og kanskje enda viktigere, det er 50 dB støyreduksjon, som selv om det kanskje er adaptivt, fungerer det. OnePlus lover effektiv reduksjon av spesielt stemmer, og som en som pendler med tog på daglig basis, må jeg si at de leverer. Det følger med ørepropper i silikon i fire størrelser, så det bør være mulig å finne en størrelse som passer de fleste.

Lyden er tunet av danske Dynaudio, som har en solid andel av markedet for studioutstyr, men de er nok mest kjent for sine vakre trehøyttalere og ikke minst for å være blant de første til å lage fine aktive trådløse høyttalere til hjemmebruk og for å være blant de beste til å kombinere moderne trådløse standarder med tradisjonell Hi-Fi. Hver enhet har sin egen DAC, og det er to separate enheter: en 6 mm diskanthøyttaler og en 11 mm basshøyttaler. Basshøyttaleren har en dobbeltstablert magnet og er laget av et keramisk komposittmateriale, og diskanthøyttaleren har en flat svingspole, og med flat mener vi at den er 35 mikrometer. Jeg vet ikke om vi kan takke Dynaudio for dette, men det fungerer.

Dette er en annonse:

Kontrollene finner du direkte på skaftet på in-earene, og det er ganske enkelt. Jeg vil imidlertid si at selv om det fungerer fint å tappe og det er effektivt å skyve opp og ned for å justere volumet, gjør fingerens motstand mot overflaten det også til en litt varierende opplevelse. Noen ganger glir fingeren ikke så lett opp og ned, og da fungerer det plutselig ikke, noe som kan være problematisk i daglig bruk. Utover det gjøres resten via OnePlus' HeyMelody-app. Den er enkel og funksjonell, med et intuitivt utformet GUI. Den gir deg også en personlig tilpasset lyd (ifølge OnePlus, det vil si; det gjorde ingen stor forskjell for meg), men det er vanskelig å bevise dette uten svært kompetent og dyrt måleutstyr.

Lydkvaliteten er på papiret 24-bit/192 kHz, med LHDC 5.0 og støtte for opptil 1 Mbps. Jeg er imidlertid ganske irritert over at de ikke støtter LDAC eller noen form for AptX, AptX HD eller Lossless, for det hadde vært prikken over i-en. På den annen side finnes det gode tuningmuligheter i HeyMelody-appen, men det endrer ikke på det faktum at jeg på ingen måte kan utnytte de høyoppløste filene som strømmes over Tidal fullt ut.

Samtalekvaliteten er ganske høy, ettersom OnePlus nå bruker KI for å forbedre ting via de tre innebygde mikrofonene, men ikke overraskende er det også en beinsensor, eller beinleder, som hjelper til. Vi har sett hodesett bygget på beinlederprinsippet før og aldri funnet det spesielt bra, men i denne sammenhengen, der det brukes som en del av en samlet pakke, ser det ut til å ha funnet sin nisje.

Dette er en annonse:

Lyden er overraskende dynamisk og veldig klar. Jeg skulle gjerne hatt litt mer trøkk og punch i mellomtonen, men det endrer ikke det faktum at det er noe av det beste jeg har hørt. Kritisk lytting begrenses imidlertid av mangelen på reell støtte for vanlige høyoppløselige kodeker. Lyden er rimelig balansert; bassen er dyp, veldig dyp, men den er ikke kunstig forsterket slik at den ikke overdøver resten av lydbildet. Faktisk vil jeg gå så langt som å si at lydkvaliteten plasserer Oneplus Buds Pro 3 på min personlige topp fem, men det gjør mangelen på bedre oppløsning enda tåpeligere, for da ville vi snakket topp to eller topp tre. Men dynamikken her er så god at det er vanskelig å slå den på egen hånd.