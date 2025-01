OnePlus lanserer offisielt OnePlus 13

HQ

OnePlus har offisielt avduket OnePlus 13 i dag. OnePlus' nyeste flaggskiptelefon kommer sammen med en foreløpig ukjent modell som ligger under OnePlus 13 i deres line-up. Jeg hadde allerede muligheten til å prøve den nye OnePlus 13 i november, under telefonens europeiske forhåndsvisning på Beurs van Berlage i Amsterdam.

Blant høydepunktene i den nye telefonen som ble presentert på arrangementet, var forbedringer i kameraavdelingen, for eksempel AI-forbedring av bilder på alle telefonens tre sensorer. OnePlus 13s batteri har også fått et løft fra OnePlus 12s 5400 mAh til 6000 mAh, en forbedret IP-klassifisering og en ny energieffektiv brikke: Snapdragon 8 Elite. Telefonen er også den første noensinne til å motta Displaymates A++-vurdering, som kommenterte at skjermen kommer med en "utmerket smarttelefonskjerm i verdensklasse med en kalibreringsnøyaktighet som er tilnærmet perfekt som i en lærebok".

På arrangementet fikk jeg prøve noen av de nye kamerafunksjonene på OnePlus 13. For det første er det et nytt AI Reflection Eraser -verktøy som fjerner refleksjoner, noe som krever tilkobling til nettskyen. Jeg prøvde ut modusen da jeg tok bilder av et par OnePlus-produkter inne i et utstillingsvindu. Modusen klarer å fjerne de fleste refleksjonene på en subtil, men tydelig måte, noe som fører til et skarpere bilde og forbedrer ellers ubrukelige bilder.

En annen ny funksjon for kameraene er optimalisering av serieopptak, som OnePlus kaller Clear Burst. Det var flere muligheter til å prøve ut forbedringene. Det var to breakdansere på arrangementet som viste frem noen imponerende bevegelser. Jeg tok flere bilder av dem mens jeg holdt utløserknappen nede, noe som automatisk aktiverer seriemodusen. Med hovedkameraet resulterte dette i en rekke skarpe bilder, mens kameraet med 3x zoom slet mer. Jeg tok også bilder av det snurrende bakhjulet på en racersykkel, noe som resulterte i noen skarpe bilder til tross for mye bevegelse.

Ifølge OnePlus er også portrettmodusene på kameraet forbedret. De tre kamerasensorene på baksiden av telefonen er alle finjustert for å etterligne ulike Hasselblad-kameraer med særegne portrettutseende. Jeg tok noen testbilder med disse også, inkludert selfie-kameraet. Til slutt viste kameraet frem en imponerende zoom på over 10 ganger ved hjelp av AI-forbedring. Jeg prøvde til og med å zoome inn 120x på bilder som var hengt opp i taket for å teste funksjonen. Her var resultatene ganske imponerende opp til et visst punkt, med detaljer som ble fylt ut av AI, noe som gjorde zoomede bilder mye tydeligere. Men ved 120x zoom gjettet AI for det meste på detaljene, og bildene ble svært forvrengte.

Jeg tok en OnePlus 13-prøve med meg hjem etter arrangementet, og du kan se mine fulle tanker om enheten i vår OnePlus 13-anmeldelse.