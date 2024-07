Jeg kan like gjerne ta opp elefanten i rommet fra starten av, og det er at jeg aldri har vært en stor fan av Android, og jeg har egentlig ikke hatt noen gode erfaringer med disse telefonene før nå. Men jeg kastet meg selvfølgelig ut i det hele med et åpent sinn, og etter å ha kjørt hardt med Oneplus Nord 4 nå siden jeg først fikk den i hendene i forbindelse med Oneplus-arrangementet i Milano, kan jeg bare si at jeg er veldig imponert over hva som er oppnådd her.

HQ

Hvis vi starter med det overfladiske, kan jeg ikke si annet enn at det er en veldig kul telefon vi har med å gjøre. Den kommer i tre forskjellige farger, den vi fikk til test heter Mercurial Grey, men er også tilgjengelig i Obsidian Midnight og Oasis Green. Etter min mening er Mercurial Grey den flotteste av de tre, og baksiden er også lekkert gravert med nano-laser. Det er også verdens eneste unibody-konstruksjon i metall for øyeblikket, noe som betyr at den er laget i ett stykke, selv om det også er et stykke glass på den øvre delen ved kameraene. Dette bidrar selvfølgelig til at den føles veldig robust, men uten at den føles spesielt tung eller stor totalt sett. Jeg er heller ikke spesielt bekymret for at den skal gå i stykker hvis jeg skulle miste den, det føles som en slitesterk konstruksjon. Den er også tynn med sine 7,99 millimeter og veier omtrent det samme som en Marabou-kjeks med sine 199,5 gram.

Oneplus Nord 4 har en stor og vakker skjerm på 6,74 tommer, akkurat som forgjengeren Nord 3, og vi har igjen et Amoled-panel med 2772 × 1240 piksler, 120 Hz, men med en maksimal lysstyrke på 2150 nits. Det er altså en helt strålende skjerm på alle måter, med flotte farger og fantastisk sort. Skjermen registrerer også når det er vann på den, og med en smart liten funksjon som Oneplus kaller "aquatouch", er det blant annet mulig å svare på tekstmeldinger og skrolle jevnt selv om det regner. Ganske nyttig i den svenske sommeren, som ser ut til å bli stadig mer regnfull. Under skallet sitter en prosessor i form av Snapdragon 7 plus Gen 3 med opptil 16 GB RAM, og den yter utrolig bra i alle henseender. Telefonen er rask i alt den gjør og å spille for eksempel Call of Duty Warzone går greit uten problemer, andre grafikktunge spill som Genshin Impact går også bra uten at jeg opplever noe som helst etterslep, den blir litt varm til tider, men det hadde jeg også forventet. Med det store batteriet på 5500 mAh er det heller ikke noe problem å spille 4-5 timer uten å måtte bekymre seg.

Kameraet er for det meste veldig bra, en av de bakre kjører Sony LYTIA optikk med 50MP og den andre kjører Ultra wide optikk med 8MP sensor. Bildene er for det meste skarpe og fine, men noen ganger litt for lyse og noe overeksponering er merkbar, spesielt i bilder tatt med nattmodus. Den samme nattmodusen har det også litt vanskelig når belysningen er litt mer begrenset, men resultatet er likevel klart godkjent. Jeg legger også merke til at til tross for bildestabiliseringen er noen bilder fortsatt uforklarlig uskarpe, selv om jeg holder telefonen i ro under fotograferingen. Som referansepunkt har jeg måttet bruke min iPhone Pro 15, og den tar nesten alltid bedre bilder, men Oneplus Nord 4 ligger ikke så langt bak som man kanskje skulle tro, og for litt over en tredjedel av hva en iPhone 15 Pro koster, kan man virkelig ikke klage.

At den har et så stort batteri, er selvfølgelig merkbart. Ved normal bruk klarer den lett 2-3 dager uten lading og slår dermed min Iphone 15 Pro på det punktet. Akkurat som tidligere kommer Oneplus Nord 4 også med deres superraske Supervooc-lading, og med hurtigladeren er det mulig å lade fra 0-100 på bare 28 minutter, noe som selvfølgelig er utmerket. Ifølge Oneplus skal telefonen kunne håndtere opptil 2000 ladesykluser før den går ned til 80 % batterikapasitet, og hvis du lader telefonen en gang om dagen, vil det ta nesten seks år før den når disse nivåene.

Det er en utrolig skarp telefon for sin prisklasse, for fra 429 kroner får du en utrolig god telefon som definitivt spiller litt over sin liga og som utvilsomt er oppe og snuser i ryggen på de litt dyrere telefonene. Det er vanskelig å finne noe direkte negativt her i det hele tatt, det skulle da være at kameraet tar litt uskarpe bilder fra tid til annen uten noen egentlig forklaring, men ellers er dette en helt strålende telefon til en latterlig god pris.

