Med Nord-serien har OnePlus funnet sin nisje i å tilby flaggskipfølelse til en mye mer lommebokvennlig pris - og Nord 5 er kanskje det klareste beviset på at den strategien fungerer. Dette er en telefon som med sin kraftige ytelse, nydelige skjerm, smarte AI-funksjoner og overraskende lange batteritid klarer å føles like naturlig i hverdagen som langt dyrere mobiler. Det er ikke en revolusjon, men en virkelig vellykket evolusjon av hva en smarttelefon i mellomklassen kan være i 2025.

HQ

Oneplus Nord 5 kommer med et design som ikke gjør noe stort nummer ut av seg - og det er på en måte poenget. Den er nøktern, ren, smidig i hånden og diskret nok til å føles profesjonell, samtidig som den byr på små detaljer som forbedrer helhetsinntrykket. Glassbaksiden gir en fin følelse, selv om rammen er av plast. Den føles ikke eksklusiv, men den føles godt bygget. Nord 5 mangler imidlertid IP-klassifisering, noe som er et tilbakeslag for de som ønsker offisiell vanntetthet. En annen irriterende detalj er at OnePlus har valgt å fjerne den klassiske "varslingsglidebryteren", som mange lojale brukere har satt pris på. I stedet får du en programmerbar "Plus Key" som kan brukes til snarveier eller AI-funksjoner - men den fysiske følelsen og den intuitive kontrollen mangler.

Ingen prangende design, bare rent og enkelt

Skjermen er utvilsomt en av de største styrkene til Nord 5. Det er et 6,83-tommers Swift OLED-panel med 1,5K-oppløsning og en oppdateringsfrekvens på opptil 144 Hz - noe som fortsatt er uvanlig i denne prisklassen. Fargene er levende, kontrasten dyp og lysstyrken høy nok til at skjermen er fullt lesbar selv i sterkt sollys. Det er en skjerm som gjør alt fra sosiale medier og bildevisning til strømming og spilling til en virkelig behagelig opplevelse. I tillegg har OnePlus lagt til en funksjon som kalles Aqua Touch - som gjør at skjermen fungerer bedre selv når fingrene er våte, for eksempel på regnværsdager. Det høres kanskje ut som en liten detalj, men i praksis er det akkurat den typen omtanke som får en mobiltelefon til å føles gjennomtenkt i hverdagen.

Nord 5 drives av Snapdragon 8s Gen 3, og det er første gang dette nye brikkesettet brukes i en Nord-telefon - og det merkes. Det er en kraftig plattform som gir raske responstider, jevne animasjoner og muligheten til å kjøre krevende spill som Genshin Impact og Call of Duty Mobile uten hakking eller overoppheting. Selv når grafikkinnstillingene er på maks, er bildeoppdateringen stabil, og multitasking er en fryd. Det er også tydelig at OnePlus har jobbet med kjølingen - telefonen holder seg kjølig selv under press. Og sammen med den lette og optimaliserte OxygenOS 15-programvaren får du en brukeropplevelse som føles nesten identisk med et premiumflaggskip.

Dette er en annonse:

En av de største nyhetene i Nord 5 er det tydelige fokuset på kunstig intelligens. Det er ikke bare markedsføringsplatituder - funksjonene føles gjennomtenkte og nyttige. Blant disse er AI Call Summary, som automatisk oppsummerer telefonsamtaler i tekstform - perfekt hvis du vil huske hva som ble sagt; AI Translate kan oversette innhold direkte på skjermen; og AI Search lar deg finne informasjon direkte på telefonen gjennom et chat-lignende grensesnitt.

OxygenOS 15 er ren, rask og logisk - og sammen med fire år med Android-oppdateringer og seks år med sikkerhetsstøtte føles det trygt å investere i en Nord 5, selv på lang sikt. OnePlus har klart å kombinere det beste fra sitt flaggskip-DNA med innovasjoner som faktisk gjør en forskjell i hverdagen.

Kameraet er veldig bra, og med hjelp av AI-funksjonene kan du få virkelig fine bilder

Kameraoppsettet består av et 50 MP hovedkamera med Sony LYT-700-sensor og optisk bildestabilisering, samt et 8 MP ultravidvinkelkamera. På fronten finner vi et 50 MP selfie-kamera med autofokus. Bildene er generelt skarpe, lyse og fargerike - spesielt i dagslys. I mørket er ikke kameraet best i klassen, men betydelig bedre enn tidligere Nord-modeller. Video tas opp i opptil 4K med 60 bilder i sekundet, og stabiliseringen fungerer imponerende bra - selv når du filmer i bevegelse. Selfie-kameraet er også imponerende, med utmerket detaljrikdom og naturlig fargegjengivelse. Det finnes også flere AI-baserte funksjoner her, som AI Detail Enhancement, AI Reframe og AI Erase - som gjør at du kan forbedre og justere bilder direkte i galleriet. Ikke på nivå med Pixel eller iPhone Pro, men en veldig god vurdering for prisklassen.

Dette er en annonse:

Med et batteri på hele 6800 mAh har Nord 5 en batterilevetid som langt overgår forventningene. Det er ikke uvanlig å komme seg gjennom to hele dager på én lading ved normal bruk. Selv med tunge økter med video og spilling er det vanskelig å få batteriet til å gi seg i løpet av en dag. Det er rett og slett en telefon som er bygget for å vare. Ladingen går også raskt - 80 W kablet lading gir fullt batteri på rundt en time. Trådløs lading er riktignok en mangelvare, men i denne prisklassen er det likevel akseptabelt. For gamere finnes det også en bypass-ladefunksjon, som gjør at telefonen kan trekke strøm direkte fra laderen uten å varme opp batteriet - en funksjon som forlenger batteriets levetid.

Oneplus Nord 5 er et godt eksempel på hvor langt mellomklassemobiler har kommet. Den leverer på nesten alle punkter: en flott skjerm, svært god ytelse, lang batterilevetid, et nyttig kamerasystem og smarte AI-funksjoner som faktisk føles relevante. Det er en mobil som er lett å anbefale til nesten hvem som helst - fra teknologientusiaster til hverdagsbrukere som bare vil ha en pålitelig og fremtidssikker telefon. Det finnes riktignok noen små kompromisser - plastkanten, ingen IP-klassifisering, ingen trådløs lading og mangelen på en glidebryter for varsler - men det blekner i forhold til alt Nord 5 gjør riktig. Det er en telefon som ikke bare holder mål - den overgår det, og viser at OnePlus fortsatt vet hvordan man bygger telefoner som gjør folk fornøyde.