Mobildesign i 2023 og 2024 kan best oppsummeres med ett ord: forutsigbart. Det er få produktsegmenter der det er like mye gjenkjennelse og mindre variasjon, og med den nylig lanserte Oneplus Nord CE4 Lite har OnePlus også gått i denne fellen. Jeg liker vanligvis deres evne til å skille seg litt ut med små, enkle innovasjoner, men utseendet på denne telefonen leverer ikke det. Den er ikke stygg, snarere tvert imot. Den er minimalistisk og stilig, men også designet på en så kjedelig måte at jeg sovner bare av å prøve å beskrive den. Oneplus Nord CE4 Lite ser ganske nøyaktig ut som iPhone 11, og selv om det kan argumenteres for at funksjon alltid trumfer form, har denne designstilen generelt gjort meg relativt lei av mobilmarkedet.

Når det er sagt, er det ingen tvil om at OnePlus har lansert nok en fornuftig budsjettløsning for dem som ikke ønsker å bruke over kr 1 200 på en iPhone 15 Pro Max eller enda mer for Samsungs nyeste forsøk. For £300 får du en kvalitetstelefon tvers igjennom, og som vanlig har OnePlus spart der de skal spare for å kunne redusere prisen uten å spare på nødvendige funksjoner. Dette betyr selvfølgelig at du ikke får den beste skjermen, et bedre kamera, en interessant formfaktor eller den beste prosessoren, men du får en gjennomgående god telefon som enkelt topper forgjengeren.

Hjertet her er den nesten tre år gamle Snapdragon 695-prosessoren, og jeg er ikke i tvil om at denne brikken fortsatt gjør en adekvat jobb, for å si det mildt. Telefonen føles rask og responsiv, og med tanke på hvor billig brikken skal være å produsere i disse dager, er dette et smart valg. Skjermen er, i motsetning til forgjengerens LCD-variant, erstattet av OnePlus' klart bedre OLED-modell som kjører med 120 Hz. Dette er veldig luksuriøst for en budsjettmobil. At den i tillegg oppleves som ekstra lyssterk til å være en OLED-skjerm i en mobiltelefon, gjør neppe saken verre. OnePlus hevder at den opererer med 1 200 nits, og det vises. Ved maksimal lysstyrke er denne skjermen mer slagkraftig enn skjermen i min mye dyrere iPhone 14 Pro Max, noe som sier mye.

Den nye OLED-skjermen er fantastisk.

På kamerasiden er det mer nøysomt, men likevel aldri dårlig. Hovedkameraet er på 50 megapiksler, og det sekundære objektivet er en monokrom variant som bare fungerer med dybdeskarphet. Produserer det utrolige bilder som kan konkurrere med de beste i produktsegmentet? Nei. Vil de være brukbare bilder som representerer prisen på mobiltelefonen på riktig måte? Ja, absolutt. I dårlig lys blir bildet og videoen kornete og det mangler skarphet i alt, men det synes jeg ærlig talt også er tilfelle med min betydelig dyrere iPhone. Det handler nok mer om hvor mye lys disse små sensorene kan fange opp, enn noe annet.

Kameraet er ikke av topp kvalitet, men bildene og filmene er prisen verdig.

Oneplus Nord CE4 Lite kan hurtiglades via OnePlus, eller rettere sagt Oppos geniale Supervooc-teknologi, men det følger dessverre ingen lader med i pakken. Du må kjøpe en 80 eller 100 watts lader for å få fulladet batteriet (som har en kapasitet på 5110 mAh) på et blunk.

Er det lett å like denne telefonen? Ja, det er den. Jeg har ingen problemer med å anbefale den igjen i år til alle som vil ha en kvalitetsdings til en brøkdel av prisen. Jeg skulle imidlertid gjerne ha sett en ny prosessor i denne, med støtte for Wi-Fi 6 og den nye Bluetooth-standarden, men det er mindre klager på det som til syvende og sist er et flott og konkurransedyktig priset produkt.

