OnePlus Pad Go 2

Å lage et billig nettbrett som fortsatt er levedyktig for andre oppgaver enn bare å se på video, er litt vanskelig i disse dager med stigende priser på alle komponenter. OnePlus har klart å oppnå dette med Pad Go 2 som selges for bare £269/€299 for 128 GB WI-FI only-versjonen, og selv da får du en Stylus eller et par in-ears i tillegg som en "gratis gave". Det er et tilbud som er vanskelig å slå med tanke på at Stylus selges for €79 når det ikke er på tilbud, og det er et virkelig flott tillegg hvis du bruker nettbrettet til noe som helst kreativt. Vi fikk også det matchende Folio Case, som gjorde en god jobb med å beskytte nettbrettet, men som er litt klønete og ikke kan stille nettbrettet på skrå, noe som for meg er hele poenget med et slikt etui ...

Så, Android-basert med OxygenOS på toppen for å skape et brukergrensesnitt som er elegant, moderne og raskt som faen med alle de moderne funksjonene du kan forvente. Selve nettbrettet kommer i hvitt eller svart i samme elegante og moderne industrielle design. I tillegg kommer det med 8 GB minne og enten 128 GB eller 256 GB lagringsplass og WI-FI, eller en 5G-versjon.

Skjermen er 2,8K med 900 nits lysstyrke, noe som er mer enn nok, og 120 Hz oppdateringsfrekvens for spill. Som de fleste moderne nettbrett er den i det kvadratiske 7:5-formatet og støtter 4 096 trykkpunkter for kompatible Stylus kombinert med et batteri på 10 000+ mAh. Og selv om lyden er ok til nettbrett å være, synes jeg det er å overdrive litt å beskrive det som "IMAX-størrelse på grafikk møter kinolyd".

Og det trenger ikke overdrives, for en 12,1-tommers IPS-skjerm er ypperlig for både tekst og interaktivt innhold, og jeg liker virkelig hvordan OnePlus aktivt har valgt å bruke et mer lesevennlig format enn 16:10, som jeg personlig synes er mindre enn optimalt i et nettbrett-bruk. Det er spesielt merkbart ettersom OnePlus har Open Canvas som støtter tre appvinduer samtidig, og det er helt sømløst.

Batteriet er stort, men batterilevetiden avhenger i stor grad av lysstyrken og om du bruker 4K HDR med høyt lydnivå eller om det er video med lav oppløsning i et lite vindu. Jeg brukte den på en ganske blandet måte og fikk vanligvis rundt 30 timer ut av den, og OnePlus hevder at ren musikkavspilling vil gi 50+ timer. Tomgangstilstanden er ganske imponerende, og den mister generelt svært lite batteri bare ved å ligge i et hjørne. Jeg brukte ikke den trådløse, omvendte ladingen, som reduserer batterilevetiden betydelig.

Vekten kommer inn på rett under 600 g, og selv om den ikke er tung som sådan, virker det merkelig at dagens teknologi ikke kan få oss nærmere 300 g.

Den har et Dimensity 7300 -brikkesett på en 4nm-plattform, noe som betyr at det er en Octa-kjerne (4x 2,5 GHz, 4x 2,0 GHz), og en Mali G615 GPU. Dette brukes til å drive de svært omfattende AI-delene av maskinen, men akkurat som på telefonene deres har OnePlus funnet en ganske god balanse mellom AI-slop og faktisk funksjonell hjelp til daglig bruk, det være seg et opptakssammendrag eller AI-fotoredigeringsverktøy. OnePlus bruker Google Gemini som AI-plattform, og i likhet med mange andre moderne enheter har den en dedikert knapp på siden av kabinettet for dette, samtidig som kameraet automatisk bruker AI når det er behov for det.

Selv om nettbrettet var flott å bruke, med flytende bevegelser og raske handlinger, og selv om nettbrettet virket ekstremt responsivt i spill og med generelle apper, virker kameraet litt utdatert med bare 8 MP og 1080p med en bildekvalitet som er veldig langt unna det OnePlus telefoner kan tilby. Ellers er det intuitive grensesnittet som OxygenOS tilbyr, alltid en fornøyelse å bruke, og du føler ikke at du håndterer et billig innstegsprodukt på noen måte.

Jeg synes det er vanskelig å ikke anbefale dette nettbrettet med tanke på ytelsen til prisen, og jeg vil definitivt vurdere å velge akkurat denne modellen neste gang jeg trenger et nytt nettbrett.