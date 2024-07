OnePlus Watch 2R

Jeg er helt gal etter klokker. Jeg har elsket mekaniske armbåndsur siden jeg var 15 år gammel (for 800 år siden, nesten), og i løpet av de siste 17 årene har jeg bygget opp en klokkesamling som er noe av det mest verdifulle jeg eier. Og jeg elsker dem alle. IWC-klokkene mine, Panerai-klokkene mine, Omega-klokkene mine. Jeg går alltid med en av dem, og jeg har en meterlang ønskeliste over klokker jeg må eie før jeg dør. Ingen av dem er en smartklokke. Ikke en eneste en. Jeg har eid tre Apple Watch-modeller. Jeg har eid en Samsung Galaxy Watch og en Google Pixel Watch 2. Ingen av disse føltes som noe jeg, utover den obligatoriske prøveperioden, noen gang ville ønske å ha på meg en eneste ekstra dag, og det har mest med designet å gjøre.

Mitt hovedproblem med Apples, Samsungs, Googles og mange andre produsenters smartklokker er at de ser ut som små futuristiske, kvisete glasssmykker i stedet for tradisjonelle armbåndsur, og jeg liker rett og slett ikke følelsen de gir på håndleddet. Her har Oneplus, i likhet med Xiaomi og Tag Heuer, vist seg å være bedre, etter min ydmyke mening. Kombinasjonen, eller kanskje heller sammensmeltingen, mellom tradisjonelt armbåndsur og skjermbasert smartklokke er i tilfellet Oneplus 2R virkelig, virkelig vellykket, og her viser det kinesiske teamet bak Oppo at de forstår seg på begge leire. Mekaniske trykknapper, en god størrelse på aluminiumsdekselet, en skikkelig ramme og reimer som fungerer som klassiske klokkeremmer i stedet for Apple og Googles gimmick-remmer, er noe jeg virkelig setter pris på. Jeg elsker hvordan denne klokken ser ut. Jeg elsker hvordan den føles på armen min.

2R måler 47 millimeter i bredden og 12,1 millimeter i høyden, og med båndet veier den 60 gram. Vekt er noe Oneplus har snakket mye om, og selv om det er imponerende at 2R veier 59 gram inkludert gummiremmen, hadde jeg nok helst sett at den veide kanskje 50 gram mer for å gi følelsen av en "ekte" klokke, igjen. Jeg vil ha litt tyngde på armen, selv om vi selvfølgelig ikke snakker om en Deep Sea i gull her, et anker som gir deg tennisalbue på en morgen er ikke et krav jeg har.

I tillegg til den ekstremt vellykkede designen og det suverene gummibåndet, synes jeg OnePlus Watch 2R også er en skikkelig hit når det gjelder funksjonalitet. Klokken er IP68-klassifisert, noe som betyr at den for det første tåler å være med i svømmebassenget. Den er også klassifisert for MIL-STD-810H, som er en militær standard og gjør denne smartklokken klar for sand, partikler og alt derimellom som rimer med tøff bruk. De to trykknappene fører til startmenyen og strømfunksjonen, men som med forgjengeren kan du tilpasse dem etter eget ønske. Brikken inne i klokken er en Qualcomm Snapdragon Wear W5, og den yter godt akkurat som forgjengeren. Qualcomm har utviklet nyere klokkeprosessorer, men det hindrer ikke denne modellen i å kjøre problemfritt og feilfritt når det gjelder ytelse i løpet av de ukene jeg testet den.

Hva med mer? Vel... 2 GB arbeidsminne. 32 GB lagringskapasitet. Bluetooth 5 eller/og wifi. Skjermen måler 1,43" og er av typen AMOLED med en maksimal oppløsning på 466x466 piksler og en maksimal lysstyrke på 900 nits. Skjermen er en av de sterkeste og beste sidene ved denne klokken, og i tillegg til å være lyssterk, ha god pikseltetthet (326 PPI) og fantastisk svart, er den lynrask og superskarp. En stor del av enhver smartklokke er selvfølgelig treningsfunksjonene og sensorene og systemene som holder oversikt over den generelle helsen din, og selv om den mangler noen funksjoner her som for eksempel Apple Watch tilbyr, er det ingenting jeg personlig savner i daglig bruk. For deg som er aktiv, er det enkelt å holde oversikt over treningsøktene dine ned til minste detalj, og det er informasjon om velværet ditt å få, noe jeg antar tiltrekker seg noen (men ikke meg). Det samme gjelder klokkens evne til å spore søvn og søvnvaner, noe som fungerer glimrende og gir et ekstremt detaljert bilde av hva du holder på med om natten etter at John Blund har vært på besøk.

Til syvende og sist har jeg egentlig ikke så mye jeg kan eller vil klage på når det gjelder denne klokken. Designet er strålende. Det samme er formfaktoren og batterilevetiden, og Google Wear OS 4 sammen med skjermen her fungerer veldig bra - enkelt og greit. At den i tillegg koster omtrent halvparten så mye som en tilsvarende Apple Watch, gjør den selvfølgelig til et skikkelig røverkjøp.

