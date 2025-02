Gapet mellom OnePlus Watch og OnePlus Watch 2 var relativt stort. Det skjedde mye der. Mange endringer, mange nyheter, mange oppgraderinger, mange forbedringer. Spranget mellom OnePlus Watch 2 og Oneplus Watch 3 er klart mindre. Den nye klokken har en roterende krone som i stor grad fungerer som den gjør på en Apple Watch, og det er nå nye helsefunksjoner som manglet i den forrige modellen, men som brukere av Apple eller Google smartklokker har blitt bortskjemt med. Alt i alt har OnePlus satt sammen en svært attraktiv pakke til en enda mer attraktiv pris.

HQ

Når det gjelder design, er det ved første øyekast ikke veldig lett å se forskjellen mellom OnePlus Watch 2 og 3. En større skjerm, en roterende krone som tar litt mer plass og en litt annen tilstedeværelse på håndleddet ditt. Alt dette er bare positive ting. Klokken (laget av titan, noe som gjør den superlett) måler 46,6 x 47,6 x 11,75 millimeter denne gangen, og skjermen er 1,5" (den forrige var 1,43"), basert på et AMOLED-panel (466 x 466 piksler) og avgir maksimalt 2200 nits topp lysstyrke. Skjermen er, som du forventer, veldig bra. Klokken er IP68-klassifisert, har også samme STD-810H-klassifisering som den forrige modellen (ekstremt robust, med andre ord), og den er veldig stilig. Personlig er jeg ikke i tvil om at dette er den typen design en smartklokke bør ha, og ikke det rektangulære designet som spesielt Apple er så glad i.

En smartklokke som faktisk ser ut som et tidløst elegant armbåndsur og ikke som en rektangulær drittsekk? Ja, vær så snill.

Den største nyheten utover den roterende kronen i denne klokken er de nye funksjonene for å overvåke hjertet, noe som Apple Watch har vunnet terreng med i flere maskinvaregenerasjoner nå. På denne fronten lover OnePlus flere funksjoner enn konkurrentene i tillegg til å kunne holde oversikt over hjertefrekvens, vedvarende hjertefrekvens, oksygenering i blodet og mer. Men Oneplus Watch 3 kan også holde styr på mye annet som har med helsen din å gjøre, inkludert søvnen din, akkurat som forgjengeren, og alt fungerer bra her.

Ellers er det vanskelig å si noe negativt om Googles Wear OS5, som jeg synes fungerer veldig bra. GPS-en er merkbart forbedret, du kan nå styre kameraet i OnePlus-smarttelefonen din med klokken (noe som også fungerer overraskende bra) og navigasjonen mellom apper og funksjoner er smidigere enn noensinne. Det bør bemerkes at jeg ikke anbefaler noen som ikke har en OnePlus-smarttelefon, å kjøpe denne, fordi det etter min mening er for mange virkelig gode, eksklusive OnePlus-funksjoner som du ellers ikke ville kunne dra nytte av eller bruke.

Dette er en annonse:

OnePlus burde tilby Watch 3 i to forskjellige fysiske størrelser, og med en lær/nylon-reim også. Og ellers? En fantastisk innsats.

Den største enkeltforbedringen i forhold til forgjengeren er utvilsomt batterilevetiden, for Oneplus Watch 3 tilbyr en fantastisk batterilevetid takket være det større batteriet og den forbedrede batteriteknologien som ble lånt fra OnePlus 13. Det nye batteriet har en kapasitet på 613 mAh per lading og kan lades via Vooc-hurtiglading, noe som fungerer helt fint. Under testene mine fikk jeg litt over fire dagers bruk per lading, noe som er dobbelt så mye som på den forrige Apple Watch -modellen jeg brukte.

Jeg er ikke i tvil om at OnePlus på mange måter tilbyr den rimeligste smartklokken du kan kjøpe akkurat nå, som kommer med en suveren design, en upåklagelig byggekvalitet, en utmerket skjerm, god batterilevetid, og alt dette samtidig som den sitter veldig godt på håndleddet ditt.