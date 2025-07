OnePlus Watch 3 (43 mm)

OnePlus Watch 3 representerte på alle måter den filosofien som har kjennetegnet Oneplus opp gjennom årene, nemlig komponenter med høy ytelse, slitesterke materialer og et pris-/ydelsesforhold som få andre produsenter kan matche. Med Oneplus Watch 3 43mm har dette delvis gått tapt, ettersom den følges opp med en mer slank klokke hvis navn fremfor alt skaper en viss forvirring. Dette er ikke OnePlus Watch 3-opplevelsen i en mindre utgave, og den kommer også med en prislapp som er tvilsomt marginalt lavere enn forgjengeren.

OnePlus Watch 43 mm tilbys i fargene Black Steel og Silver Steel og måler 43,2 mm x 43,2 mm x 11 mm, med PPG-sensoren mot huden som bygger ytterligere 1,4 mm. Den sitter fint på armen og bygger ikke nevneverdig i høyden, noe som ellers kan være en dealbreaker for mange. Den ligger flatt, fint og pent. Urkassen er tradisjonelt rund i rustfritt stål (ikke titan denne gangen) og veier totalt bare 59 gram inkludert armbåndet. Det er en klassisk enkel og nedstrippet klokke med et unisex-utseende sammenlignet med storebroren, OnePlus Watch 3, som hadde en tendens til å være mer maskulin. Den har en roterende, klikkbar krone akkurat som den forrige modellen og brukes her til samme formål når du navigerer i menyene, i tillegg til dette er det også en mindre trykknapp for rask tilgang til 100+ treningsmoduser. Hvis du vil, kan du selvfølgelig tilpasse begge disse med andre snarveier.

Svart eller hvitt - alt eller ingenting, men jeg savner litt kontrast totalt sett.

Amoled-skjermen måler 1,32 tommer med en oppløsning på 466x466, noe som gir en pikseltetthet på 352 og dermed overgår Apples definisjon av "retina-skjerm" og også trumfer OnePlus Watch 3. Skjermen er dermed skarp, men kommer med lavere lysstyrke, som her utgjør 1000 nits, noe som er mer enn halvparten av den forrige modellen. Denne gangen er skjermen ikke beskyttet av det sterkere safirglasset, og vi må nøye oss med vanlig 2,5D-glass, som er betydelig mindre holdbart. IP68/5 ATM betyr støv- og vanntetthet ned til 50 meters dybde, men dessverre mangler også den militære klassifiseringen MIL-STD-801H fra forgjengeren, som stiller høyere krav til forsiktighet. Det er enkelt å navigere i Wear OS 5-brukergrensesnittet, men med 2 GB RAM og 32 GB lagringsplass er det ikke noe problem å legge til personlige apper eller spillelister. Det er ingen støtte for e-sim, og GPS-en er også nedgradert og mangler den samme presisjonen i posisjoneringen som tidligere klokker kunne skilte med via mottak av L1- og L5-frekvenser.

Installasjonen av klokken er enkel og problemfri, forutsatt at du har en Android-mobil, ettersom iPhone ikke er kompatibel denne gangen heller. Med en mobil fra OnePlus blir økosystemet enda mer frodig med utvidede funksjoner, inkludert dypere interaksjon med mobiltelefonen, som for eksempel fjernstyrte kameraøyeblikk. Å fjernstarte og fjernstyre lydanlegget eller musikktjenesten på TV-en er heller ikke noe rart via klokken, der alt er intuitivt og brukervennlig.

Batteritiden er i dag for mange et mål på livskvalitet, og her er den halvert sammenlignet med klokkemodellen fra før med en kapasitet på 354mAh. Lading i 10 minutter gjennom hurtiglading (Vooc) gir en dags bruk og for 100% tar det i underkant av en time. I følge spesifikasjonen kan vi se frem til "opptil 60 timer i smartmodus" der den bytter i sanntid mellom hovedprosessoren Qualcomm Snapdragon W5 og den mindre BES2800BP-assistentprosessoren, som er de samme kretsene som i den større Watch 3. Prosessorene jobber sømløst avhengig av applikasjonen, funksjonen du bruker eller om batterinivået synker under en viss prosent for å maksimere batterilevetiden. Jeg har imidlertid ikke klart å få mer enn drøyt to dagers daglig bruk, som består av sporadiske samtaler (gjennom den svært lille høyttaleren), noen få meldinger, sjekking av varsler, pulsmåling og sporing av fysisk aktivitet. Hvis du derimot setter klokken i strømsparingsmodus, kan du få opptil 7 dager, men da får du også en nedskalert opplevelse der bare helse- og treningsmodusene er aktive, i tillegg til et nedstrippet grensesnitt. Den førsteklasses EKG-avlesningsfunksjonen har også blitt skalert ned fra 43 mm, og den integrerte kroppstemperatursensoren er heller ikke tilgjengelig i modellen.

Denne er svart, jeg utlignet den hvite. Samme som på bildet, men omvendt. Hvitt og sølv skinner imidlertid fint i solen, og snart er det sommerferie.

En klokke er også et tilbehør med karakter og personlighet, og jeg kan bare forestille meg at ambisjonen er å fange mer kvinnelig oppmerksomhet med det mer nøytrale designet i tankene. De få nye funksjonene som er introdusert, er muligheten til å spore menstruasjons- og eggløsningssyklusen, noe jeg har hatt vanskelig for å vurdere, men som jeg likevel er positiv til, ettersom klokken ellers gjør en utmerket jobb med å måle oksygenmetningen i blodet og tar pulsen med høy presisjon. oHealth-appen på mobiltelefonen gjør en fantastisk jobb med god oversikt over dataene som samles inn, enten det dreier seg om søvnmønster eller fysisk aktivitet. Noe som gir svært lite å ønske når det gjelder statistikk for dem som tilbringer mye tid på treningssenteret eller driver med idrett og ønsker å følge med på prestasjonene sine.

Oneplus Watch 3 43mm Til syvende og sist blir jeg forvirret, for jeg vet ikke helt hvem den er rettet mot. Med klare kompromisser på funksjoner og spesielt batteri, tommelen den også på materialvalg med et prisbilde som ikke er berettiget. Den er slanket ned, men omtrent samme pris som den forrige modellen. Oneplus Watch 3 43mm etterlater en bittersøt opplevelse, den er slank og minner om et tradisjonelt urverk som alle kan bruke, noe som ikke bør tas for gitt når det gjelder smartklokker generelt. Men til syvende og sist fremstår den som en mellomklasseklokke som tar mange snarveier sammenlignet med konkurrenter i samme prisklasse generelt - og OnePlus Watch 3 spesielt, noe produsenten selv valgte gjennom en merkelig profilering i navngivningen. I min verden burde den i stedet ha hett OnePlus Watch Nord med en mer matchende prislapp.

