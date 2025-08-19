Gamereactor

Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword mottar brutal gameplay-trailer på ONL

Det er fokus på variasjon i oppdragene, vanvittig fiende-design og vakre mellomsekvenser.

HQ

Nei, fortsatt ingen konkret dato for Capcoms kommende Onimusha: Way of the Sword, dessverre, men det fikk en splitter ny gameplay-trailer på årets Opening Night Live.

Traileren viser nok en gang vakkert, brutalt gameplay, med et bredt utvalg av våpen, og mot ærlig talt skremmende fiender.

Spillet skal fortsatt lanseres en gang i 2026 på PC, PlayStation 5 og Xbox Series, og du kan se den nyeste traileren nedenfor.

HQ
Onimusha: Way of the Sword

