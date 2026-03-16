Onimusha: Way of the Sword er i "de siste stadiene av utviklingen"

Mange fans jublet da Capcom kunngjorde Onimusha: Way of the Sword på The Game Awards 2024. Det siste spillet i hovedserien ble utgitt i 2006, så det er unektelig en stund siden sist vi fikk glede av Capcoms samuraieventyr, og fansen har skreket etter nye utgivelser ved hvert eneste store spillarrangement siden den gang.

Det er satt til å lanseres i år på en dato som ikke er ferdigstilt ennå, med mange indikasjoner som tyder på at det ikke vil være noen forsinkelser. Capcom har for eksempel vært stadig mer sjenerøse med ny informasjon og videoer, senest en oversiktstrailer som ble sluppet under Capcom Spotlight tidligere denne måneden.

Nå har regissør Satoru Nihei kommentert traileren ytterligere i et Instagram-innlegg, der han blant annet skriver at utviklingen har nådd sluttfasen:

"Tusen takk for alle de positive kommentarene dere har delt for forrige ukes Capcom Spotlight. Vi er glade for å se at så mange av dere sier at dere gleder dere til å få vite når spillet blir utgitt! Hele teamet jobber nå med de siste stadiene av utviklingen. Se frem til vår neste kunngjøring!"

Vi får også et glimt av et nytt område i spillet som kalles Underground Laboratory. Du kan lese mer om dette i innlegget nedenfor - eller hoppe over det hvis du heller vil oppdage spillets ulike områder selv når det lanseres senere i år på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.