Onimusha: Way of the Sword Forhåndsvisning - Et velkjent, men spennende action-RPG

Capcom er kanskje gullstandarden for utgivere av videospill akkurat nå. Det japanske selskapet har et fantastisk utvalg av unike titler som ofte kommer i en typisk høy kvalitet, noe som har vært nok til å føre til suksessiv vekst i nesten et tiår i strekk og også en topplassering på Metacritics samlede utgiverrangering (nummer to i 2025 og nummer én i 2024). Det er på grunn av denne suksessen at jeg stadig gleder meg til Capcoms spill, uavhengig av hva de er og hvilken sjanger de tilhører. 2026 blir ikke annerledes, ettersom Resident Evil Requiem vil sparke i gang ting, før det blir fulgt av Pragmata (sevåre nylige inntrykk her) og Onimusha: Way of the Sword. Sistnevnte er spesielt interessant ettersom Onimusha har hatt en mindre plass i spillsektoren i nesten to tiår, med nyere minne som består av remastere og VR-alternativer. Dette vil endre seg i 2026 da Way of the Sword kommer med intensjonen om å minne oss på hvorfor Onimusha en gang var en actionstift.

Til å begynne med kan alle som har sett en nylig trailer ha inntrykk av at Onimusha: Way of the Sword er en Soulslignende action-RPG. Det stemmer ikke helt ut fra det jeg så av spillet da jeg nylig besøkte Capcoms hovedkvarter i Storbritannia. Det er absolutt en action-RPG, men det ser ut til å mangle mange av tendensene i den Souls-lignende formelen for at det skal falle i den fellen, og dette inkluderer det som ser ut til å være mer tilgivende kamp designet rundt angrep og å være aggressiv først og fremst. Jepp, det er ingen grunn til å gjemme seg i et hjørne i dette spillet, og hele tiden unnvike eller parere til du finner et vindu på ett sekund til å gjøre litt skade før du frykter for livet ditt igjen. I Way of the Sword leder du kampene, angriper og finner måter å komme deg forbi trusler på ved å slå til på mange forskjellige måter og bruke hovedpersonens ferdigheter til din fordel.

Hva er disse ferdighetene, spør du? Onimusha: Way of the Sword dreier seg om Miyamoto Musashi, en sverdkjemper som ikke ønsker noe annet enn å bli klassifisert som den beste som noensinne har gjort det. Som en del av denne søken finner han og bestemmer seg for å bære en mektig Oni Gauntlet som gir ham enorme krefter, men snart angrer han på avgjørelsen og ønsker å nå målet sitt på den autentiske og vanskeligere måten, uten hjelp av det overnaturlige, og dette fører til et oppdrag der Musashi må finne ut hvordan han skal fjerne Gauntlet samtidig som han må håndtere alle Genma-trusler (demoner) som krysser veien hans.

Det er en ganske grei generell premiss fra det jeg kunne se, men det er mange måter å avvike fra den slagne stien på. Demoen jeg var vitne til inkluderte å dra til et tempel i nærheten av Kyoto, Kiyomizu-Dera etter utseendet på ting. Det er viktig å merke seg det virkelige stedsnavnet fordi mange områder og steder er autentiske skildringer av den virkelige verden, alle med en Edo-æra og demonisk vri. Når det gjelder hvorfor Musashi våget seg til dette tempelet, var det en demonisk trussel som kalte på ham, en trussel som ser ut til å utvide det tradisjonelle Onimusha souls-systemet med en ny farge å mestre.

I tillegg til de velkjente røde sjelene som utgjør erfaringspoeng, de blå sjelene for mana/evnepoeng og de gule for helse (jepp, til og med helsestengene er gule i dette spillet av en eller annen fullstendig kontraintuitiv grunn...), finnes det nå også svarte sjeler, og disse fungerer som sorgminner og små historiebiter som forteller en del av en større fortelling. I demoen ble mennesker gjort til slaver og manipulert av Genma, før de til slutt ble slaktet ned, noe Musashi forstår når han følger de svarte sjelene til kilden. Det bør også nevnes at disse historiene er basert på japansk folklore, noe som gir dem en enda mer autentisk følelse.

Utover dette er det et veldig tradisjonelt Onimusha og action-RPG som presenteres av Capcom. Du følger en lineær banestruktur, og møter unike typer Genma underveis som ikke ønsker noe annet enn å se Musashi blø. Ved hjelp av en kampsuite som er enkel å lære, men vanskelig å mestre, må du blokkere angrep, parere slag, unngå treff og samtidig slå tilbake når øyeblikket krever det for å beseire hver trussel og deretter høste de fargede sjelene hver Genma etterlater seg. Haken er at mange av Genmaene har spesielle ferdigheter eller stilarter, som at noen av dem kan skifte kropp eller angripe med voldsom hastighet. Heldigvis kan Musashi bruke Issen -angrep (og andre ferdigheter) til sin fordel for å påføre motstanderne massiv og tung skade, forutsatt at du har bygget opp nok blå sjelenergi i utgangspunktet, selvfølgelig. Disse lemlester og etterlater Genma fullstendig ødelagt, og de kan lenkes mellom flere trusler. Det er også ganske enkelt å vite om du har energi nok til å bruke Issen -angrep, eller til å piske frem doble kniver som en del av Flame Spirit State, ettersom HUD-en har et dedikert diamantformet ikon som fylles opp over tid, samtidig som Musashis sverd har en visuell que-effekt som gjør at bladet også lyser selvlysende blått.

Når vi snakker om HUD, føles dette veldig action-RPG med oppsettet, men det er også veldig greit og ser ut til å mangle noe fluff, noe som absolutt er positivt. Og dette strekker seg til og med til det visuelle og grafikken, ettersom Way of the Sword ser ut til å være ganske imponerende, som du håper på et ekte nåværende generasjonsprosjekt.

Ellers er det verdt å merke seg at Capcom har bakt inn miljøgåter i Onimusha: Way of the Sword, gåter som for eksempel kan løses ved å ødelegge blokkeringer, alt ved å bruke en Oni Vision ferdighet for å spore blokken til kilden. Eksemplet jeg så var veldig grunnleggende, men Capcom fortalte meg at variasjonen og vanskelighetsgraden vil øke betydelig etter hvert som spillet skrider frem.

Et par ekstra ting jeg la merke til var at Musashi og Gauntlet vil kommunisere med hverandre gjennom hele historien, og selv om det ser ut som om dette vil føre til noen vittige frem og tilbake, ser det ikke ut til å være på langt nær så cringey som det som ble presentert i Forspoken. Det er også stemmelagt og lokalisert dialog som gir en ekstra dimensjon til den overordnede fortellingen, og det er også en viss grad av interaksjon med omgivelsene, for eksempel i form av at du kan plukke opp og sparke bord mot fiender. Du vil til og med vite hvilken retning du skal følge i historien, ettersom påfallende og tydelig dårlige værforhold vil vise hvor Malice og Genma-angrepene befinner seg, og typisk vil dette, som i denne demoen, føre til en bosskamp. Eller til og med to...

Jepp, til slutt fikk jeg se ikke bare én, men to bosskamper, den ene mot Musashis rival Ganriyu, en annen Gauntlet-svinger som best beseires ved hjelp av dyktige parader som leder til Issen slag, og den andre mot en Malice entitet kjent som Byakue, et demonisk monster som hadde den intrikate mekanikken at det ble sterkere hvis det ble dekket med sitt eget blod. Gnarly, ikke sant? Byakue så ut til å være best å unngå til det var utslitt, eller til Musashi klarte å tære på utholdenhetsbeholdningen ved å lande perfekte parader, alt for å åpne monsteret for et tungt og uovervinnelig angrep. Å beseire Byakue droppet noe, men dette var der demoen endte, så jeg kan ikke kommentere nøyaktig hva gjenstanden var eller hva den gjør.

Så alt i alt ser Onimusha: Way of the Sword ut til å være en absolutt drøm som går i oppfyllelse for action-RPG-fans. Det ser ikke ut til å være så krevende som noen Soulslikes, eller til og med spill som Nioh -serien kan være, men det vil absolutt ikke være en tur i parken heller. Forhåpentligvis får vi se mer av spillet snart, for jeg gleder meg til å se om Capcom med dette, Resident Evil 9 og Pragmata kan levere et 2026 for tidenes spill.