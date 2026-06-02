Onimusha: Way of the Sword lanseres i slutten av september

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Capcom har allerede hatt et ganske episk 2026, da den japanske videospillgiganten lanserte Resident Evil Requiem til både gode salg og anmeldelser, og snart fulgte etter med Pragmata, som var en hit om enn ikke i samme enorme skala som det nylige skrekkspillet. Men det er fortsatt mer i vente for Capcom i 2026, spesielt med hensyn til Onimusha: Way of the Sword.

Som en del av State of Play-utstillingsvinduet har Capcom avslørt at Onimusha: Way of the Sword vil se etter å gjøre høsten din enda travlere og proppfull, ettersom action-RPG offisielt vil lanseres 25. september 2026.

Men dette var ikke alle nyhetene som Capcom hadde å dele, da selskapet også avslørte at det har åpnet forhåndsbestillinger for spillet og til og med lansert en demo av tittelen også, som nå er tilgjengelig å spille.

Så hva venter du på? Det er demoner som må drepes!