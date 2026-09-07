Onimusha: Way of the Sword solgte over én million eksemplarer på lanseringsdagen

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Med så mange store spill som lanseres med kort mellomrom, kan man kanskje være litt redd for at det ikke vil være nok plass til at hvert prosjekt skal kunne skinne kommersielt. Hvis man skal dømme etter tallene fra forrige ukes AAA-lanseringer, er det ingen stor grunn til bekymring.

I tillegg til at vi fikk vite at The Blood of Dawnwalker» solgte over én million eksemplarer kort tid etter lanseringen, har Capcom nå bekreftet at « Onimusha: Way of the Sword har oppnådd en tilsvarende suksess, med over én million solgte eksemplarer allerede på lanseringsdagen.

Denne enorme suksessen har til og med løftet Onimusha-serien som helhet til over 10 millioner solgte eksemplarer totalt, der det nyeste spillet allerede utgjør rundt en tiendedel av det globale salget for serien. Man må anta at denne andelen vil fortsette å øke i månedene og årene fremover, ettersom det nå er ganske klart at Capcom har levert nok en stor kommersiell suksess som har truffet en nerve hos fansen.

Pressemeldingen som delte disse tallene, berørte også nok en gang Capcoms planer for fremtiden: «I tillegg til å regelmessig gi ut store nye titler hvert år, fokuserer Capcom på å reaktivere IP-er som ikke har hatt lansering av nye titler i det siste. Selskapet arbeider for å maksimere selskapsverdien ytterligere ved å utnytte sitt omfattende bibliotek av innhold, inkludert denne tittelen.»

Kanskje dette betyr at vi kan forvente at enda flere «oldies but goldies» vil gjøre comeback senere. Er det noen Capcom-merker du gjerne vil se komme tilbake?