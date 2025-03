Onimusha: Way of the Sword vil være omtrent 20 timer langt

HQ

En av de store overraskelsene under The Game Awards i desember var at Capcom annonserte Onimusha: Way of the Sword. Bortsett fra gjenutgivelser og svært ukonvensjonelle spinoffs som Onimusha Soul og Onimusha VR: Shadow Team er det faktisk 19 år siden den siste utgivelsen fra serien.

Vi vet ikke når Way of the Sword vil bli utgitt annet enn i 2026, men takket være et Famitsu-intervju med produsent Akihito Kadowaki og regissør Satoru Nihei har vi nå litt mer informasjon, inkludert hvor langt eventyret er, som førstnevnte forklarer (oversatt av Bing):

"Vi ønsker å gjøre volumet av spillet tilfredsstillende som et enkelt actionspill. Det er ikke et spill der du må beseire den samme bossen mange ganger som i Monster Hunter, så det vil sannsynligvis ta omtrent 20 timer å fullføre spillet. Vi har ennå ikke bestemt oss for nøyaktig hvor lang tid det vil ta å fullføre spillet."

Han presiserer også at spillet ikke er åpent, men har en tydelig scenestruktur:

"I bunn og grunn utvikler historien seg etter hvert som du klarer etappene. Det er ikke en åpen verden."

Nihei hadde også et par ting å dele under intervjuet, og forklarte at det er så lenge siden forrige spill (to hele tiår når det har premiere i 2026), at det ikke er noen direkte koblinger til de eldre titlene, noe som gjør det lettere for nye fans å komme inn:

"Siden dette er det første nye Onimusha på omtrent 20 år, har verdenssettingen, inkludert fantomdemonene og demonklanene, blitt tolket på nytt og omorganisert fra bunnen av. Derfor er det i utgangspunktet ingen forbindelse til tidligere verk. Dette er delvis fordi vi ønsker at de som er nye med "Onimusha" skal føle seg trygge når de spiller denne tittelen."

Vi vet ikke når vi får se mer fra Onimusha: Way of the Sword, men i mellomtiden finner du den siste traileren nedenfor for å friske opp minnet litt.